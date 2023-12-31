Не знали друг друга 39 лет: разлученные при рождении близнецы вели идентичную жизнь (фото)

У мужчин была похожая работа, они оба водили Chevrolet, а их собак звали Той. Их жен звали Линда, а после развода они женились на женщинах по имени Бетти.

Пара однояйцевых братьев-близнецов из США, разлученных при рождении, обнаружила, что они прожили практически идентичные жизни, хотя не знали друг друга до 39 лет. Об этой истории вспоминает британское издание Daily Star.

Родившиеся в 1940 году Джим Льюис и Джим Спрингер были усыновлены в младенчестве двумя разными семьями и взяли фамилии своих приемных родителей, назвав сыновей Джеймсом или Джимом для краткости.

Парни выросли всего в 40 милях (почти 65 км) друг от друга в штате Миннесота, США, и хотя Джим Льюис знал, что его разлучили с близнецом, Джиму Спрингеру мать сказала, что его брат умер при рождении. Когда они наконец встретились в возрасте 39 лет в 1979 году, после того как Джим Льюис нашел контактные данные своего близнеца, мужчины обнаружили, что женились на женщинах с одинаковыми именами — Линда. У них была похожая работа, они оба водили Chevrolet, а их собак звали Той.

У близнецов были не родные братья по имени Ларри, схожие увлечения, общая нелюбовь к правописанию, но при этом они любили математику в студенческие годы, а после развода с Линдами они женились на женщинах по имени Бетти.

У каждого из мужчин родился сын, которого они назвали Джеймс Алан Фото: YouTube

Затем у каждого из мужчин родился сын, которого они назвали Джеймс Алан. Оба мужчины были заядлыми курильщиками, страдали от мигреней и работали в сфере безопасности — Джим Льюис был охранником, а Джим Спрингер — заместителем шерифа.

Братья приняли участие в исследовании доктора Томаса Бушара из Университета Миннесоты, где им было предложено пройти тесты на познания личности, изучить историю болезни и сравнить мозговые волны. По всем трем тестам они получили одинаковые баллы, а когда их попросили нарисовать что-то, они нарисовали одну и ту же картину. Доктор Бушар сказал, что результаты его "ошеломили".

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