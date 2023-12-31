Он ошибся: девушка была в шоке, когда получила подарок от своего парня на Рождество (фото)

Поклонница Дайсона была в шоке, когда вместо известного фена получила в подарок на Рождество от своего жениха сушилку для рук.

Многие представительницы женского пола мечтают получить в подарок на Рождество продукцию Dyson. Так, девушка заказала своему парню такой подарок, но он купил совершенно другой гаджет. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

Невеста мужчины была крайне разочарована, когда вместо того, что она хотела, он купит ей сушилку для рук.

Ангус Дункан разместил в Интернете фотографию Dyson Airblade, написав: "Видимо, я купил своей невесте не ту штуковину Dyson Air?".

Сушилки для рук нечасто встречаются в ванных комнатах домов, поэтому она была в шоке, получив такой презент.

В социальных сетях женщину окрестили "неблагодарной", а кто-то еще пошутил, что "и такое пригодится". Некоторые полагают, что его невеста, должно быть, хотела получить фен Dyson, чтобы делать модные укладки. Но вместо этого ей ей подарили альтернативу полотенцу для рук.

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