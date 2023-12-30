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Люди были ошеломлены, узнав, как на самом деле делаются популярные леденцы

Анастасия Ковалева
Стал известен легендарный рецепт изготовления популярных леденцов

Основой всем известной сладости является сахар, кукурузный сироп и ароматизатор, которые необходимо смешать и варить.

Конфеты стали синонимом Рождества: красочные сладости можно увидеть повсюду — от открыток и упаковочной бумаги до фильмов в праздничный период. Но изначально они появились как простые белые сладкие палочки, которые были популярным европейским лакомством. Но уже в 1600-х годах немецкий кондитер придал леденцам ту форму, которую мы видим сегодня — тогда он хотел преподнести детям что-нибудь, что сделает их счастливыми во время долгих церковных служб на Рождество. Об этом сообщает издание Мirror.

"Только в Соединенных Штатах каждый год производится около 2 миллиардов леденцов", — говорится в источнике.

Но это не означает, что компании, которые их производят, большую часть года отдыхают. Вместо этого, они заняты круглый год, чтобы удовлетворить огромный спрос, который возникнет в праздничный сезон.

Несмотря на красочный дизайн и долгую, меняющуюся историю сладкого лакомства, ингредиенты остались прежними.

Сахар все также является основой леденца, наряду с кукурузным сиропом, который делает леденцы более блестящими, и мятным маслом или искусственными ароматизаторами, которые используются для создания специального вкуса. Эксперты объясняют, что изготовление самих "тростей" из этих трех ингредиентов представляет собой "завораживающий процесс".

В огромных медных котлах кукурузный сироп, сахар и воду нагревают до тех пор, пока не образуются твердые нити. Как только эта температура достигается, смесь помещают на охлаждающий стол, а затем разделяют на две части. Одна будет окрашена пищевым красителем, а другая — смешана с ароматизатором мятного масла. Затем неокрашенную мятную часть надевают на крючок, чтобы она "проветрилась" и стала непрозрачной.

Окрашенную в красный цвет массу перед укладкой на белую ревращаются в "длинные тонкие веревки". Затем при помощи специального аппарата разрезают каждую часть на нужную длину и сгибают один конец в форме трости. Затем их охлаждают, чтобы они затвердели и сохранили эту классическую праздничную форму.

После этого каждый кусок леденца упаковывается, и оборудование фабрики способно выполнять эту работу тысячи раз в час — чтобы к праздникам было достаточно леденцов для всех, кто захочет.

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