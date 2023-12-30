Вязание под хэви-метал, улиточные гонки и ношение жен: топ 10 необычных конкурсов в мире

В следующем году в мире состоятся такие известные странные конкурсы, как борьба в соусе, конкурс самых отвратительных собак и подводных шахмат.

В мире придумали немало необычных конкурсов, которые несмотря на свою странность собирают большое количество участников и зрителей. Это может быть симуляция игры на гитаре, подводные шахматы, конкурс на самую гадкую собаку и другие. UPI собрал 10 самых популярных и самых странных конкурсов в мире, которые запланированы в 2024 году.

Конкурс самых уродливых собак в мире

Каждый год на ярмарке Сонома-Марин в Калифорнии (США) собираются владельцы собак с оригинальной внешностью. Они соревнуются за некий приз "антикрасоты". Самая отвратительная собака, которая смогла покорить сердце зрителей и судей получает приз, в частности 1500 долларов США и участие в шоу Today на NBC.

Ежегодный конкурс направлен на празднование несовершенных собак и поощрение домашних животных, которые нуждаются в хороших домах.

Конкурс имитаторов птичьего пения

Конкурс имитаторов птичьего пения The Homer Brewing Company Bird Calling Competition ежегодно проходит на Аляске. Его участники собираются в заливе Качемак и соревнуются, кто лучше сможет передать птичьи звуки нескольких местных видов.

Звуки птиц, которые обычно имитируют, включают орлов, чаек, журавлей и воробьев.

Призы конкурса включают фирменный шоколад, футболки с птицами и подарочные сертификаты.

Чемпионат США по кефали — онлайн

На этом чемпионате его участники меряются онлайн у кого самые длинные волосы сзади и состряпанные спереди — этакая прическа кефали. Конкурс называется Mullet Championships.

Он включает в себя соревнования различных возрастных категорий, а также среди женщин, мужчин, подростков и детей. Победители в каждой категории получают титул лучшей кефали Америки, а также приз в размере 2500 долларов.

Американка Тами Манис не стриглась 33 года и установила мировой рекорд по самой длинной кефали

Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал

В этом необычном конкурсе принимают участие участники из таких стран, как Финляндия, Соединенные Штаты, Япония, Дания, Латвия, Россия и Швеция. Участники конкурса имеют задание — чтобы совместить свои умения вязать и параллельно танцевать под тяжелый рок.

На первом событии в 2022 году каждый участник присоединился к хэви-метал-группе Maniac Abductor на сцене, чтобы танцевать и плести в такт музыке.

Событие 2023 года было отменено, но организаторы пообещали, что Чемпионат мира по хэви-метал вязанию вернется в 2024 году.

Чемпионат мира по ношению жен

В Финляндии ежегодно проводят необычный конкурс для супружеских пар — ношение жен. Мужчины должны пронести своих жен до финиша, при этом преодолев на пути всевозможные преграды, в частности, из грязи.

Отборочные соревнования проводятся в странах по всему миру, чтобы решить, кто будет представлять свою страну на чемпионате в Финляндии, где зародился спорт ношения жены. Пара-победитель зарабатывает столько пива, сколько весит жена.

Чемпионат мира по борьбе в соусе

В Англии каждый год проходит конкурс по борьбе в соусе. Участники демонстрируют свое мастерство в борьбе в Rose 'N' Bowl, где бассейн наполнен ланкаширской подливкой.

Кроме навыков борьбы, участников оценивают на основе костюмов, комедийного присутствия и развлекательной ценности.

Великолепный рукопашный бой собирает средства для хосписа Восточного Ланкашира.

Чемпионат мира по шахматам в воде

В Лондоне ежегодно проводят конкурс по подводным шахматам. Его участники должны быть не только искусными шахматистами, но и ныряльщиками, поскольку шахматная доска расположена под водой, а чтобы сделать ход, участник конкурса должен нырнуть внутрь и там переставлять фигуры.

Проигрывает тот, кому не хватило воздуха, или тот, кто в конце концов получил шах и мат.

В этом ежегодном соревновании проверяются навыки игры в шахматы и объем легких, где игроки по очереди ныряют под воду, чтобы сделать свои ходы на шахматной доске, погруженной в бассейн.

Американский шахматный мастер Итан Илфельд сказал, что длительная дискуссия о том, являются ли шахматы искусством, наукой или спортом, привела его к созданию шахмат в воду как варианта игры, которая "однозначно является спортом".

Чемпионат мира по серфингу для собак

В Калифорнии в США проводят не только конкурс на самую уродливую собаку, но и на того, кто умеет серфить. Собаки с даром равновесия ежегодно собираются на пляже Линда Мар, чтобы собрать деньги на благотворительность, катаясь на волнах.

Собаки, которые не "дружат" с доской для серфинга, могут посоревноваться в ловле фрисби, перебрасывании мяча и собачьей моде.

Часть доходов ежегодно передается различным некоммерческим организациям по собакам, серфингу и экологическим организациям.

Чемпионат мира по игре на воздушной гитаре

В Финляндии каждый год проходит конкурс игры на воображаемой гитаре. Игроки выходят на сцену, выбирают композицию и создают движения, будто они играют на гитаре.

Конкурсантов оценивают по техническим качествам, внешности на сцене и сложным для определения понятием "воздушность".

Чемпионат мира по игре на воздушной гитаре был основан в 1996 году с целью продвижения концепции мира во всем мире.

Чемпионка игры на воображаемой гитаре — японка Нанами Нагура

Чемпионат мира по улиточным гонкам

В Англии уже не один год проводят необычные гонки. В них принимают участие улитки.

Гонки улиток впервые состоялись в 1960-х годах. Задача улиток — преодолеть расстояние 13 дюймов, чтобы выиграть главный приз: кружку салата.

Мировой рекорд в гонке был установлен в 1995 году, когда скользкий спринтер по имени Арчи сумел преодолеть необходимую дистанцию за 22 секунды.

Напомним, что в США орегонская летучая мышь второй год подряд побеждает в ежегодном национальном конкурсе красоты. На этот раз приз достался животному по кличке Уильям Шекспир из Батте-Фоллс в округе Джексон.