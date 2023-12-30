Водитель службы доставки выиграл почти $5 млн в лотерею, но продолжил работать (фото)

Мужчине пришлось дважды попросить проверить свой выигрыш, прежде чем он понял, сколько он выиграл.

Отец троих детей и по совместительству водитель службы доставки Tesco Джонни Джонстон однажды лег спать и увидел сообщение в своем телефоне о "хороших новостях о вашем билете". Он предположил, что он только что выиграл счастливый купон. Но когда на следующее утро он прочитал письмо полностью, он понял, что выиграл в лотерею огромную сумму. Об этом сообщает издание Мetro.

Он рассказал, что даже после прочтения электронного письма сначала думал, что выиграл 48 тысяч долларов, и попросил свою партнершу Кристину Уильямс перепроверить.

Он объяснил: "В воскресенье утром я сидел на краю кровати, пытаясь понять смысл того, что видел. Я просто продолжал смотреть на цифры на моем счете".

По словам Джонстона, он подумал, что это лишь уловка мошенников, но решил позвонить в Камелот и перепроверить. Там ему подтвердили выигрыш в 4,8 миллионов долларов.

"Я все еще не верю. Это мечта для меня и моей семьи. Я всегда много работал, и эта победа позволит нам сделать то, о чем раньше мы могли только мечтать. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все поехали на Карибы, может быть, в круиз, как это звучит и выглядит невероятно. У нас никогда не было семейного отдыха вместе. Мне просто нужно сначала подать заявление на получение паспорта", — сказал он.

Кроме того, счастливчик отметил, что хочет продолжать свою работу даже несмотря на свалившееся богатство.

Водитель службы доставки Tesco выиграл почти $5 млн в лоттерею

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.