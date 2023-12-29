"Тоже жертва": женщину из Сингапура оштрафовали за размножение комаров в туалете

Кох И Сиан не хотела убивать насекомых из-за своих религиозных убеждений. Женщина планирует обжаловать приговор.

Кох И Сиан из Сингапура была оштрафована на 1400 сингапурских долларов (чуть более 40 тысяч гривен) за то, что способствовала размножению комаров в своей квартире. Сотрудники Национального агентства по охране окружающей среды (NEA) обнаружили личинки кусак (Aedes) в унитазе ее туалета во время вспышки денге в этом районе. Об этом пишет CNA.

Женщина рассказала, что не убивает животных из-за своих религиозных убеждений, и офицерам пришлось самим кипятить воду, чтобы уничтожить среду обитания насекомых. Она планирует обжаловать приговор и наказание.

Кох И Сиан, которая не была представлена адвокатом, обвинили в том, что в мае 2022 года она допустила размножение комаров в туалете своей квартиры. Сама женщина жила в соседней комнате, но не пользовалась унитазом, так как ждала, когда в квартиру въедут жильцы.

Согласно судебному решению, опубликованному в пятницу, 29 декабря, в тот день два сотрудника NEA отправились в квартиру Кох из-за вспышки денге в районе жилищного совета.

При осмотре квартиры они обнаружили, что в унитазе размножаются комары, в частности, личинки кусак (Aedes).

Иллюстративное фото Фото: Britannica

Прокурор NEA Харвиндер Каур заявила, что в квартире, принадлежащей Коху, существовали условия, способствующие размножению или обитанию комаров.

"Если бы унитаз смывали или чистили каждый день, личинок бы не нашли", — сказала г-жа Каур.

Когда один из офицеров попросил у женщины пустую бутылку, чтобы она могла собрать образец размножения, Кох спросила, что будет дальше. Ей сказали, что ее могут оштрафовать, если в образце будет обнаружен переносчик. Владелица квартиры отметила, что будет несправедливо платить штраф, поскольку она редко возвращается домой. Женщина также отметила, что пользовалась туалетом на кухне, ведь он был больше, чем в спальне. По ее словам, она "тоже жертва", поскольку ее район является очагом денге.

Затем один из офицеров спросил Кох, есть ли у нее кипяток, и женщина передала ему чайник. Сотруднику пришлось самому вскипятить воду, так как владелица квартиры повторила, что не убивает животных. Затем офицер вылил кипяток в унитаз и попросила Кох смыть воду через 15-30 минут, после чего они покинули жилье. В образце взятом на пробу были обнаружены комары вида Aedes, которые переносили денге.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сбила машиной своего парня после его фото с другой девушкой. Элис Вуд обвиняют в убийстве Райана Уотсона, с которым она была в отношениях. Обвинение утверждает, что девушка сбила парня своим Ford Fiesta и проехала с ним 158 метров.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.