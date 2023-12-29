Неожиданный поступок мужчины заставил девушку сбежать с первого свидания (видео)

Мария рассказала о необычном поведении своего нового знакомого во время их ужина.

Девушка по имени Мария показала неожиданный поступок парня на первом свидании и рассмешила пользователей соцсетей. Она выложила короткий ролик в TikTok.

Видео стало вирусным и быстро набрало почти 1 млн просмотров.

Мария рассказала в TikTok о необычном поведении своего нового знакомого на первом свидании. В ролике видно, как парень снимает зубные протезы и кладет их на стол во время ужина.

"Что бы вы сделали, если бы вы пришли на первое свидание и это произошло?" — подписала свой ролик девушка.

Мария добавила, что парень оплатил ужин, но это уже ничего не могло изменить.

"Я все равно отправилась в уборную, заказала такси и уехала домой", — рассказала она.

Пользователи TikTok посчитали поступок парня забавным и принялись шутить на тему неудачных свиданий.

"Он сделал это слишком рано, мог бы подождать, пока вы лучше узнаете друг друга", "Услуги стоматологов стоят дорого, я бы осталась, у этого парня явно есть деньги" — пошутили некоторые комментаторы.

Однако были и те кто осудил девушку за то, что она решила уйти и бросить парня одного.

"Он был честен с самого начала", — заметил один из зрителей.

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