Провела эксперимент: модель пришла в спортзал к мужчинам без одежды (видео)

Короткий ролик известной модели и стримерши Натали Рейнольдс очень жестко раскритиковали пользователи сети.

Модель и стримерша Натали Рейнольдс провела необычный социальный "эксперимент", посетив спортзал с краской на теле вместо одежды. Один из присутствующих там мужчин выразил свое недовольство и попросил девушку убраться прочь.

"Если вы без одежды, то должны выйти отсюда, мадам", — сказал один из посетителей тренажерного зала, на что Натали ответила: "Я одета".

Незнакомец добавил, что достаточно долго работает в сфере развлечений и понимает, в чем дело. Он также попросил не снимать его без разрешения и пошел к выходу.

Этот короткий ролик, опубликованный в соцсети X (бывший Twitter), жестко раскритиковали пользователи сети.

"Этот чувак был на 100% прав"

"Он указал на твое дегенеративное поведение, а ты сыграла роль жертвы"

"И парень прав. Представьте себе мужчину, который ходит по спортзалу таким образом, его выгнали бы и пожизненно запретили пользоваться спортзалом"

"Спортзал — для того, чтобы тренироваться, а не демонстрировать разрисованную одежду. Ее надо забанить на всю жизнь"

"Надоели эти VIP-персоны. Ходят с охраной и думают, что неприкасаемые".

В тот же день Натали начала оправдываться в социальных сетях. Девушка утверждает, что на ней был гимнастический бюстгальтер и штаны для купания.

"Почему все реагируют так, будто я голая? Многие носят такие штаны в тренажерном зале. Но в моем случае такая реакция, будто это конец света", — удивилась стримерша и дала ссылку на клип с другим блогером, занимающемся подобными экспериментами.

Стримерша Натали Рейнольдс

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который разбил битой стекло своего Lamborghini ради просмотров. Как выяснилось, парень все же схитрил. Лобовое стекло машины было повреждено до записи видео и так или иначе нуждалось в замене.

Кроме того, мы рассказывали о мужчине, который обклеил каждый миллиметр дома родителей праздничной оберткой. Ему удалось собрать более 2,7 миллиона подписчиков в TikTok благодаря роликам с необычными идеями.