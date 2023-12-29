Неудачный ремонт: недовольный клиент "приехал на разборки" на танке (фото)

Полу Гиббонсу не понравилась его новая кухня. Мужчина целых 10 месяцев пытался обратить внимание строительной компании на свою проблему, после чего решил использовать старую боевую машину.

В Великобритании недовольный клиент Wickes решил заставить компанию переделать его кухню, заняв парковочное место у одного из магазинов настоящим танком. Об этом пишет Metro.

63-летний Пол Гиббонс приехал в среду, 27 декабря, на стоянку возле одного из филиалов компании Wickes в Бейзингстоке, графство Хэмпшир (Англия) после того, как ему надоели однотипные ответы агентов по работе с клиентами. По словам мужчины, причиной стал неудачный ремонт кухни стоимостью 25 000 фунтов стерлингов (чуть более 1,2 млн гривен). Новая мебель была установлена в его доме в феврале.

Мистер Гиббонс утверждает, что работы были выполнены не на должном уровне. Под раковиной британец обнаружил плесень, а ящики и дверцы не хотели закрываться до конца.

На танке, который, предположительно, был выведен с эксплуатации, красуется специально напечатанная табличка, которая должна была повлиять на руководителей компании Wickes.

"Предупреждение некомпетентному самодовольному поставщику кухонного оборудования", — гласит надпись, каждое слово которой выложено сверху донизу так, чтобы получилось слово "WICKES".

На танке красуется специально напечатанная табличка Фото: News Group Newspapers Ltd

Позже мужчине удалось пообщаться с журналистами.

"Отделка везде очень плохая, и половина кухни не соответствует тому, что должно быть. Я согласился на контракт и на то, что, как мне сказали, работа займет две недели, а спустя 10 месяцев я все еще остаюсь с кухней, которой даже не могу пользоваться, как положено. Хуже всего то, что в Wickes отказываются признать, что ее качество не соответствует стандартам", — рассказал британец.

Представитель компании Wickes принес официальные извинения и пообещал, что отдел по работе с клиентами поможет решить проблему с кухней.

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