"Ничего невозможно сделать": знаменитый курорт превращается в город-призрак (фото)

Город приходит в упадок по ряду причин, в частности туристы жалуются, что здесь развелось "полно дураков и бомжей".

Британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей". Об этом пишет издание Express.

Первым неожиданным ударом для туристического бизнеса в Борнмуте стало открытие доступных международных авиарейсов. Многие британцы предпочли отдых за рубежом, в странах с более комфортным климатом. Из-за этого, по словам местных жителей, курорт стал значительно беднее.

На платформе Reddit один из бывших поклонников приморского курорта спросил у сообщества о причинах упадка. В комментариях пользователи сети ответили ему, что в Борнмуте беспокоятся только о богатых, которые живут в фешенебельных районах — Кенфорд-Клиффс и Сэндбанкс. А всем остальным приходится не сладко.

"Я жил неподалеку, но в последнее время ситуация стала ухудшаться, приходится иметь дело с дураками и пьяницами. Об асоциальном поведении этих людей регулярно сообщают в полицию и городским рейнджерам, но они не могут или не хотят ничего сделать. Это привело к увеличению количества краж и нападений", — рассказал один из комментаторов.

Курорт Борнмут приходит в упадок Фото: Google Maps Курорт Борнмут приходит в упадок Фото: Google Maps

Несмотря на это, местные гиды заманивают туристов, рекламируя здешние достопримечательности и интересные локации, в частности большой подводный тоннель, океанариум, художественную галерею и музей Рассела Котса.

Курорт Борнмут приходит в упадок Фото: Google Maps

Чиновники курортного городка, в свою очередь, уверяют, что активно работают над улучшением города, и проводят общественные консультации, чтобы собрать решение о том, какие части города нуждаются в реконструкции.

Курорт Борнмут приходит в упадок Фото: Google Maps

Ранее Фокус писал об упадке Форест-сити в Джохор-Бару, что в Малайзии. В этот город вложили более 100 млрд долларов. Изначально проект задумывался как "райское место" для богатых людей, но сейчас поселение называют "городом-призраком".

Кроме того, невероятно красивый французский городок Бонифачо, расположенный в южной части средиземноморского острова Корсика и славящийся своей средневековой цитаделью "Городом скал", скоро может исчезнуть с лица земли.