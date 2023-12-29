"Третья уже на подходе": миллионер похвастался, что может позволить себе несколько жен

Курсат Йилдирим после победы в лотерее уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,6 миллиона долларов в первый месяц. Недавно он показал, как проводит свое свободное время.

Миллионер Курсат "Чико" Йилдирим из Германии, выигравший в лотерею, в свойственной ему манере похвастался, что "может позволить себе двух жен", а третья и вовсе уже на подходе. Об этом он рассказал в коротком видео, которое опубликовал на своей странице в Instargam.

43-летний бывший мошенник, выигравший 24 сентября 2022 года в лотерею чуть более 10 миллионов долларов, быстро привык к роскошной жизни. Мужчина потратился на дорогие суперкары, недвижимость и броские вещи для новой девушки Кэндис Ньюгас. Теперь он похвастался, что может позволить себе вторую жену и даже третью.

Большинство подписчиков были разочарованы таким поведением победителя лотереи и назвали его "отвратительным" после того, как он показал, как его первая девушка Кэндис и неназванная брюнетка разговаривают друг с другом.

"Теперь, когда я стал мультимиллионером, у меня есть 10 миллионов евро, я могу позволить себе двух женщин. Одна арабка, другая немка. Теперь у меня две женщины, люди. Теперь у меня две жены, а третья уже на подходе", — говорит в видео бывший мошенник.

Брюнетка, которая разговаривала с Кэндис на видео Фото: Newsflash

Пока не известно, серьезно ли Курсат говорит, но возмущение, которое последовало потом, было вполне реальным. Многие поклонники не оценили хвастовство миллионера в соцсетях.

"Честно говоря, поначалу ты мне нравился, но постепенно ты становишься все более отвратительным", — написал один из них.

Поклонники в Instagram, число которых все больше приближается к миллиону, надеются, что "Чико" использует свою новую популярность себе во благо и перестанет попадать в скандальные ситуации.

После освобождения и последующего выигрыша в лотерею счастливчик пустился в безумные траты и всего за месяц потратил 1,6 миллиона долларов на покупку V8 Ferrari 448 Pista и Porsche Turbo S Cabriolet, а также особняка для их хранения. Мужчина также потратил немало денег на домашнего аллигатора и многочисленные покупки в магазинах класса люкс.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.