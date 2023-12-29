Бессердечный хозяин: брошенную на голодную смерть собаку спас другой пес (фото)
Сейчас животное находится под пристальным наблюдением специалистов и получает круглосуточную помощь.
Семилетнюю собаку Рози породы лерчер, которую бросили умирать с голоду в живой изгороди, чудом спас другой пес. Домашний любимец привел своего хозяина к попавшему в беду собрату во время утреннего выгула. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
Измученная Рози с множеством колотых ран была найдена около 7:30 утра в Северном Йоркшире, что в Великобритании. Голодное животное сразу отвезли к ветеринарам, которые покрыли ее многочисленные травмы спреем с антибиотиком и поставили капельницу.
Сейчас Рози находится под пристальным наблюдением специалистов и получает круглосуточную помощь. Говорят, собака уже идет на поправку, хотя одну из ее задних ног, возможно, придется ампутировать из-за тяжелой инфекции.
"Собаке очень повезло, что ее вовремя нашли, поскольку это тихая улица и вокруг очень мало людей. Мы не уверены, как долго она пролежала там, возможно, всю ночь, поэтому могла погибнуть от полученных травм и холода", — заявил Джеймс Дак, офицер Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA).
По его словам, собаку, скорее всего, бросил умирать ее бессердечный хозяин.
"Это шокирующий инцидент. Однако мы рады, что можем помочь Рози стать на ноги", — резюмировал он.
Недавно мы рассказывали об ужасном поступке 55-летнего Энтони Беллмана из Флориды. Живодер замотал свою собаку Ксилу в черный пакет и выбросил в контейнер для мусора. Животное чудом выжило и вскоре благодаря вшитому микрочипу и вебкамерам "указало" местному шерифу на своего непорядочного хозяина.
Кроме того, мы писали, что из приюта SPCA в Пенсильвании впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.