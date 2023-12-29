Чудесное исцеление: женщина, которая "умерла" на 40 минут, рассказала, что видела (фото)

Кирсти Бортофт пережила несколько остановок сердца и была переведена в медикаментозную кому. Медики сказали семье, что вероятность того, что она выживет, составляет всего 6 процентов.

Женщина, которая была "мертва" в течение сорока минут, прежде чем врачи смогли ее оживить, рассказала, что она видела за это время. Об этом пишет Metro.

Кирсти Бортофт готовилась к свиданию со своим мужем Стю, когда он обнаружил ее без сознания на диване и позвонил в службу спасения. Тогда медики сказали ее семье, что вероятность того, что она выживет, составляет всего 6 процентов. Женщина смогла справиться с этим испытанием.

"Первая ночь была решающей, и все складывалось не лучшим образом. Стю сказали, что он должен подготовиться к тому, что я не выживу, но он не стал этого делать", — вспоминает Кирсти.

Женщина пережила несколько остановок сердца и была переведена в медикаментозную кому.

Муж увидел свою жену без сознания Фото: SWNS

"В тот момент никто не знал, что происходит, кроме моих близких родственников, но моя подруга-экстрасенс связался с моей сестрой и спросила, что происходит. Она сказала, что мой дух был в ее комнате. Я сказала подруге, что мое тело ломит и я не думаю, что смогу вернуться, но она была строга со мной и сказала, чтобы я возвращалась. Тем временем в больнице моей семье сказали, чтобы она готовилась к концу", — рассказала женщина.

Когда медики решили вывести женщину из искусственной комы, Кирсти сказала, что она "мгновенно" пришла в себя и попросила позвать Стю. Еще более чудесным оказалось то, что повреждения легких и сердца практически не были обнаружены на снимках всего через несколько недель после того, как она попала в больницу.

Кирсти Бортофт пережила несколько остановок сердца Фото: SWNS

"Я помню, как, вернувшись в свое тело, я поняла, что именно мне нужно делать, чтобы вылечиться, как будто скачала информацию. Я поняла, что я не умираю, мое тело продолжает жить, и что моя миссия здесь еще не закончена. Я рассказала доктору, что исцелила свои легкие, а он спросил, как, и я поделилась своей историей. Я ушла с чувством радости и воодушевления от своего выздоровления", — добавила Кирсти.

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