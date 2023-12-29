Всего 5 минут: женщина считает, что ежедневное употребление кофе может спасти брак (видео)
Оказывается, что горячий напиток способен не только поднимать настроение по утрам.
Женщина считает, что ежедневное пятиминутное употребление кофе спасло ее брак. Об этом она рассказала, опубликовав видео в своем Instagram.
Большинство людей не могут нормально начать свой день, пока не выпьют утреннюю порцию кофеина. И хотя пить слишком много кофе вредно, умеренное количество связано с целым рядом преимуществ для здоровья, включая даже снижение риска развития диабета второго типа.
Однако для одной женщины первый кофе в день оказался секретом спасения ее брака. Астон Симмондс рассказала о привычке, которая помогла ей спасти брак. Женщина называет себя тренером по стилю жизни и экспертом по отношениям. Симмондс рекомендует выделять всего 5 минут в день, чтобы посидеть с партнером за чашечкой кофе (или чая), чтобы восстановить связь и наладить общение.
"Мы начинаем с открытого общения о том, что мы оба чувствуем в себе и в отношениях. Намерение состоит в том, чтобы слушать и по очереди рассказывать в течение одной минуты или меньше", — говорит она.
Тренер говорит, что первым шагом должно быть размышление о положительных сторонах вашего партнера, поскольку важно ценить и радоваться друг другу, прежде чем что-то исправлять. Затем в ходе диалога можно обсудить любые проблемы и тревоги, убедившись, что это безопасное пространство "неосуждения" для обоих. Третьим шагом по мнению женщины является изучение личных и общих целей, чтобы убедиться, что вы оба идете по одному пути. Симмондс говорит, что информирование о своих потребностях жизненно важно и создает благоприятную атмосферу.
"Наконец, мы решаем, какие действия необходимо предпринять, если таковые имеются, и распределяем или планируем их. Например, вам может понадобиться назначить дату, скорректировать приоритеты и т. д. Последний этап процесса — это четкое определение конкретных действий, которые вам необходимо предпринять, и совместное принятие решения о наилучших решениях", — добавляет она.
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