Стиль бабушки: в сети показали самую "крутую" технику завязывания шарфа
Несмотря на то, что ролики стилиста Ноа Алтинка собирают миллионы просмотров, мнения о его советах у пользователей сети разделились.
26-летний стилист Ноа Алтинк показал самый "крутой" способ завязывания шарфа этой зимой. Его ролик, опубликованный в TikTok, быстро стал вирусным, собрав огромное количество просмотров и реакций от зрителей.
"Один из самых стильных и крутых способов завязать шарф", — отметил он в описании.
В 9-секундном видео Алтинк сначала демонстрирует то, как чаще всего мужчины носят этот аксессуар, а затем делится новым неочевидным методом. Он обматывает шарф вокруг шеи и просовывает его концы внутрь. Далее надевает черную куртку, солнцезащитные очки и натягивает задний край шарфа на голову. Его образ выглядит интересно, хоть и довольно необычно.
В другом клипе стилист подтвердил, что техника завязывания шарфа на самом деле помогает ему различить миллениалов и представителей поколения Z.
Несмотря на то, что ролики Ноа собирают миллионы просмотров, мнения о его советах у пользователей сети разделились.
- "Эту технику я называю "бабушка".
- "Какая милая Фатима"
- "Я люблю твой хиджаб"
- "Получается, что моя бабушка вошла в тренд"
- "Вопрос, а для чего солнцезащитные очки зимой?"
- "Теперь мне просто нужно купить шарф"
- "Я уже прошлой зимой так завязывала"
- "Больше советов, пожалуйста. Это поднимает мне настроение".
Напомним, ранее Фокус писал, какие шарфы популярны этой зимой: итальянский Vogue назвал аксессуар главным героем уличного стиля.
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