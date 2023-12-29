Убедила парня убить собственную мать: в США досрочно освободили Джипси Роуз Бланшар

Джипси Роуз Бланшар утверждает, что терпела жестокое обращение со стороны матери в течение многих лет. В связи с этим девушка подговорила своего молодого человека совершить преступление.

Джипси Роуз Бланшар, которая признала себя виновной в убийстве матери, досрочно освобождена из тюрьмы. Об этом пишет BBC 28 декабря.

Сообщается, что Джипси Роуз Бланшар вместе со своим парнем Николасом Годеджоном планировала убить свою мать Ди Ди Бланшар после многих лет жестокого обращения. В 2015 году пара осуществила задуманное. Годеджон нанес Ди Ди удары ножом, который ему дала Джипси Роуз, после чего пара скрылась с места преступления.

Это дело вызвало большой резонанс в СМИ, так как уже находясь в тюрьме, Джипси Роуз дала ряд интервью, в которых рассказала о жестоком обращении со стороны своей матери. По словам девушки, мать в течение многих лет внушала ей, что она инвалид и нуждается в медицинской помощи, подвергая ее различным медицинским процедурам.

Так, Джипси Роуз передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд, не имея при этом проблем со здоровьем. Ди Ди приуменьшала возраст своей дочери и держала ее в изоляции от сверстников.

Во время суда над Годеджоном Джипси Роуз заявила, что уговорила парня пойти на преступление, так как хотела освободится от власти своей матери. В одном из интервью девушка также призналась, что сожалеет о содеянном.

"Никто никогда не услышит от меня слов, что я рада ее смерти или горжусь тем, что сделала. Я сожалею об этом каждый божий день", — сказала она.

Напомним, бывшему президенту Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума разрешили не отбывать свой тюремный срок из-за переполненности мест лишения свободы. Он должен был отсидеть в тюрьме 15 месяцев после того, как отказался давать показания перед комиссией по расследованию финансового мошенничества и кумовства.

Также сообщалось, что в тюрьме Руанды Гитарама, которая считается самой негуманной в мире, заключенные едят гнилые трупы, чтобы остаться в живых. Там содержат около 8000 человек, хотя вместимость здания составляет от 1300 до 3000 человек.