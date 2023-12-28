Гость совершил ужасную подлость на свадьбе: пара наняла детектива, чтобы узнать правду

Невеста была крайне расстроена инцидентом, имевшим место как раз во время ее торжественной речи.

Лесбийская пара была шокирована выходкой одного из гостей на их свадьбе. Как выяснилось, неназванный хулиган справил нужду прямо на полу в туалете ресторана. Чтобы найти и наказать виновника, молодожены воспользовались услугами "частного детектива" и по совместительству подруги семьи. О ходе расследования они рассказывают в собственном подкасте.

Хелен Маклафлин и Карен Уайтхаус из английского Чиппинг-Нортона поженились еще пять лет назад. Торжественная церемония состоялась в Амстердаме под аккомпанемент джазового оркестра. Однако кто-то из гостей навсегда "подмочил" воспоминания об их совместном празднике.

Карен была крайне расстроена инцидентом, который имел место как раз во время ее речи. Она рассказала об этом своей жене только после заселения в отель, когда все гости разъехались.

Расстроенная невеста сначала пыталась все рационально объяснить.

"Первое, что меня поразило: это был ранний вечер, и люди еще не успели так напиться, чтобы дойти до такого. К тому же дерьмо было далеко от унитаза, поэтому кто-то сделал это намеренно", — рассуждает миссис Уайтхаус.

Супруги Хелен Маклафлин и Карен Уайтхаус Фото: Instagram Супруги Хелен Маклафлин и Карен Уайтхаус Фото: Instagram

Молодожены даже наняли "частного детектива", свою подругу Нуали МакГоверн, чтобы выяснить все обстоятельства курьезной истории.

В очередном выпуске подкаста "Кто нас*** на полу во время моей свадьбы?" эксперт рассказала, как пытается поймать подлого "злоумышленника", в частности она шутит, обнюхивая обувь гостей, и угрожает применить детектор лжи для допросов всех подозреваемых.

Молодожены наняли частного детектива Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшем из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжества снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось, собрав множество просмотров и лайков.

А вот 33-летний тореадор Хуан Ортега шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".