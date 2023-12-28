Женщина предсказывает будущее с помощью спаржи: насколько точны ее прогнозы на 2023-й

Британские СМИ вспомнили самые знаковые прогнозы гадалки на этот год, чтобы узнать, насколько точными они оказались.

Джемайма Пакингтон из Великобритании утверждает, что может заглянуть в будущее, подбрасывая зеленую спаржу в воздух и интерпретируя, как он приземлится. Об этом пишет Metro.

В прошлом она правильно предсказала ряд важных событий, от Brexit и победы Энди Мюррея на Уимблдоне до возвращения "Большого брата" на телевидение и ухода Гарри и Меган с поста главных действующих особ королевской семьи. Она также утверждает, что предсказала смерть Елизаветы II, когда увидела сломанную корону. Однако не все ее прогнозы оказались верными — она говорила, что Хорватия выиграет чемпионат мира по футболу в 2022 году, но они заняли третье место.

Британское издание вспомнило самые знаковые прогнозы гадалки на этот год, чтобы узнать, насколько точными они оказались.

Дефицит продовольствия

Первым делом журналисты вспомнили о кризисе стоимости жизни. Джемайма предсказывала, что люди станут более осторожными, когда на горизонте появится дефицит продовольствия. Возможно, будет рассматриваться вопрос о нормировании. Авторы материала считают, что прогноз гадалки оказался наполовину верным. Рассмотреть вопрос о нормировании продуктов питания пока не возможно, но в начале этого года наблюдался масштабный дефицит продовольствия после того, как плохая погода и транспортные проблемы в Африке и Европе оставили полки магазинов пустыми.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Издание отмечает, что люди стали более сообразительными, когда речь заходит о том, чтобы сделать еду более полезной и сократить количество отходов, но это, скорее всего, вызвано кризисом стоимости жизни и ростом цен на продукты питания.

Люди вернутся к выращиванию собственных продуктов

Сады будут перекопаны, а участки станут еще более популярными. Такой прогноз давала Джемайма Пакингтон.

Журналисты считают, что отдельные люди могут превратить свой сад в ферму, но они не заметили этого в широком масштабе, поэтому больше склонны считать это предсказание неудачным. Огороды действительно стали популярными, но не похоже, чтобы в 2023 году эта популярность возросла.

Будет объявлено о новых королевских родах

Здесь Джемайма не ошиблась с предсказанием. 30 мая у принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка родился второй ребенок, Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк.

У принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка родился второй ребенок Фото: Instagram/Princess Eugenie

Королевская племянница и банкир Джек Бруксбенк поженились в 2018 году. В начале 2021 у них родился первенец Август, которого принцесса порой показывает в своих соцсетях.

А в 2023 стало известно, что в семье дочери принца Эндрю будет еще одно пополнение.

Проблемы изменения климата вновь окажутся на переднем плане

Трудно избежать разговоров об изменении климата, когда улицы крупных городов Европы регулярно перекрываются протестующими из движения Just Stop Oil, а крупные мероприятия были сорваны.

В этом году конференция COP28 проходила в ОАЭ, где после многодневных переговоров страны договорились "отказаться" от использования ископаемого топлива. В июле генеральный секретарь ООН предупредил, что эпоха глобального потепления закончилась и вместо нее мир перешел в фазу "глобального кипения", что было очень зловеще. Поэтому британские журналисты считают, что гадалка была права.

Джемайма Пакингтон сделала также ряд спортивных предсказаний, которые были как верны так и не очень.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".