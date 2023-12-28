Никаких украшений и подарков: почему некоторые страны мира запрещали Рождество

Великобритания стала одной из первых стран, где Рождество было признано незаконным, запретив праздновать его в течение 13 лет.

Рождество было запрещено в Англии в 1600-х годах, тогда запрещались украшения, вечеринки и пиршества. За ней последовали другие страны, а в некоторых частях света праздничные торжества запрещены до сих пор. Историю одного из самых популярных праздников вспоминает британский таблоид The Mirror.

Великобритания стала одной из первых стран, где Рождество было признано незаконным, запретив праздновать его в течение 13 лет. Несмотря на то, что многие люди годами придерживаются одних и тех же рождественских традиций, с течением времени праздничный период претерпел значительные изменения. Изначально Санта-Клаус был известен тем, что носил зеленый наряд, а песня "12 дней Рождества" имела другой текст.

Издание отмечает, что Рождество существует с 25 декабря 336 года нашей эры, но во многих странах оно было запрещено в 1600-х годах. Часто ходят слухи, что первым запретил зимний праздник американский штат Массачусетс, но на самом деле оно было запрещено в Англии, Шотландии и Ирландии.

Во время правления Оливера Кромвеля в качестве лорда-протектора Содружества в 1647 году Рождество было отменено как праздник. Поскольку Кромвель был пуританином, он считал Рождество расточительным праздником, который угрожал христианским верованиям и поощрял "ненормальные" действия.

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Украшения, собрания и многое другое было запрещено, что вызывало даже бунты. В то время солдатам было приказано патрулировать улицы Лондона, изымая любую еду, которую они считали подходящей для празднования Рождества. Пуританская община назвала рождественские праздники "великим бесчестием Бога". Однако запрет оказался неудачным, и в 1660 году он был отменен монархом Карлом II. С тех пор люди празднуют Рождество в Великобритании.

Хотя Рождество широко отмечается во всем мире, не все могут праздновать его. В последние годы в республике Таджикистан был введен запрет на рождественские елки, фейерверки, рождественский ужин, подарки, сбор денег и костюмы Санта-Клауса. В то же время жители Брунея могут праздновать Рождество, но не на публике.

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В Саудовской Аравии запрещены "видимые признаки" празднования Рождества. Северная Корея — одно из самых враждебных мест в мире для празднования Рождества; любой, кто будет уличен в праздновании, может быть отправлен в тюрьму или подвергнут жестокому наказанию. Граждане Албании не могли праздновать Рождество до 1990 года — до этого страна была атеистическим государством. Рождество также было запрещено в Массачусетсе, США, с 1659 по 1681 год.

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