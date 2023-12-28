"Для умных": в сети показали полезный лайфхак с пачкой чипсов

Пользователи сети в восторге от этой креативной идеи, а также делятся собственным опытом экономного использования вещей.

Сообразительная мать Клэр Хупс из Великобритании поделилась полезным лайфхаком, как использовать пустую пачку из-под чипсов. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

Миссис Хупс, прославившаяся в интернете благодаря своим советам по бытовой экономии, рекомендует использовать упаковку Pringles для хранения рождественских украшений, в частности гирлянд для елки.

Убирать новогодний декор пока еще слишком рано, но в ближайшем будущем этот совет пригодится многим, чтобы сэкономить на модных органайзерах.

В опубликованном ролике Клэр продемонстрировала, как она ловко наматывает праздничные огни на пустой контейнер. Сначала она советует обмотать гирлянды вокруг пачки столько раз, сколько нужно. Затем положить внутрь блок регулировки с вилкой и зафиксировать пластиковой крышкой.

Клэр показывает свой лайфхак Фото: Tiktok//mrsclarehoops

"Заворачивайте, храните и используйте повторно — экологические решения для победы!" — написала британка в описании к видео.

В комментариях подписчики благодарят миссис Хупс за полезные и эффективные лайфхаки, а также делятся собственным опытом экономного использования вещей.

"Я годами так делаю — это работает"

"Ты гениальна"

"Решение для умных"

"Вчера сняла гирлянды с елки, я обычно обертываю их картоном"

"Просто намотайте на сложенную газету или коробку из-под риса"

"Сделал так в прошлом году. Впервые в жизни не рву на себе волосы из-за запутанных огоньков"

"Такое же делаю, но с бутылкой вина или просекко. Выпиваю, пока домотаю до конца"

С момента публикации это видео собрало более 400 тыс. просмотров и десятки комментариев.

Блогерша использует пачку из-под чипсов для хранения гирлянд Фото: Tiktok//mrsclarehoops

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление. Чтобы не платить за дорогой газ, девушка использует пищевую пленку. Надин твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.

Кроме того, 33-летний Алин Ойсте из Румынии поделился лайфхаком, как тайно включать отопление без ведома домовладельца. Мужчина пожаловался, что его арендодатель запрограммировал систему так, чтобы она срабатывала только тогда, когда температура воздуха в доме опускается ниже 16 градусов. Поэтому ему пришлось пойти на этот отчаянный шаг, чтобы не замерзнуть зимой.