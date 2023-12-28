Поклялись больше не есть: люди узнали, как делают бутерброды из супермаркетов (видео)

Готовые сэндвичи являются одним из основных продуктом питания для многих людей. Они удобны и приятны на вкус, но многие люди не знали, как их делают.

Сотни жителей Великобритании отказались от готовых бутербродов с ветчиной и сыром после того, как в сети появилось видео, на котором показано, как готовятся они в магазинах. Однако некоторых людей даже это откровение не смутило. Соответствующий ролик выложил в TikTok канал SimpliFit, который специализируется на полезном питании и здоровье человека.

Готовые сэндвичи являются одним из основных продуктом питания для британской нации. Они удобны, приятны на вкус, обеспечивают человека энергией в течение дня и стоят всего пару фунтов стерлингов. Однако сотни людей поклялись никогда в жизни больше не покупать такие продукты, узнав, как они на самом деле делаются.

Это произошло после того, как видео с фабрики по производству сэндвичей стало вирусным, набрав 2,8 миллиона просмотров за короткое время. Видео начинается с того, что свежий хлеб загружают в машину, где работники следят за тем, чтобы каждый ломтик был правильной формы. Затем машина наносит ровный слой масла на оба ломтика и добавляет майонез.

Однако именно этап наполнения сэндвичей вызывает у людей недоумение. Рабочие стоят наготове с коробками, полными ингредиентов, таких как сыр и ветчина, и добавляют их в сэндвич голыми руками.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В ролике не сообщается, находится ли фабрика в Великобритании и для каких компаний они делают сэндвичи. В комментариях многие выразили свое отвращение к подобному откровению.

"Я больше никогда не буду заказывать еду", "Я, честно говоря, думал, что все приготовления сэндвичей делаются в перчатках", "Я всегда готовлю сам, [я] знаю, где побывали мои руки", — писали встревоженные пользователи соцсети.

Однако некоторые люди были не столь обеспокоены тем, что работники не используют перчатки.

"Это вкусно, так что мне все равно", — написал один человек.

По мнению специалистов Агентства по пищевым стандартам Великобритании, одноразовые перчатки никогда не должны использоваться в качестве альтернативы "эффективному мытью рук". Персонал должен тщательно мыть руки теплой проточной водой с жидким мылом перед тем, как прикоснуться к продуктам или работать с ними.

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