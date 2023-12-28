Власти бьют тревогу: более 100 мертвых птиц свалены в кучу на обочине городской дороги

Шокирующая находка была сделана у небольшой дороги перед Рождеством. На фотографии с места происшествия видно, что куча безжизненных фазанов лежит рядом с лесом.

Власти города в Великобритании озадачены тем, что более 100 мертвых птиц свалены в кучу на обочине дороги. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент случился перед Рождеством, сотрудники полиции просят жителей предоставить любую ценную информацию.

Шокирующая находка была сделана у небольшой дороги в районе Дафен города Лланелли, западный Уэльс. На фотографии с места происшествия видно, что куча безжизненных фазанов лежит рядом с лесом.

Сотрудники полиции Дайфед-Поуис считают, что птицы, скорее всего, были оставлены там примерно 13 или 14 декабря, то есть за две недели до того, как была сделана эта мрачная находка. Сейчас полицейские расследуют этот инцидент и просят сообщить информацию, которая может помочь им найти преступника или преступников.

Шокирующая находка была сделана перед Рождеством Фото: Media Wales

Отстрел фазанов в Великобритании разрешен с октября по февраль, во время открытого сезона. Однако выбрасывание трупов птиц нарушает Кодекс надлежащей стрелковой практики, который гласит. Сотрудники полиции сообщили, что выброс такого количества птиц в сельской местности в Лланелли был абсолютно незаконным.

Популяция диких фазанов в Великобритании достигает пика в 50 миллионов особей после выпуска молодых птиц в конце лета. В мае, после начала сезона размножения, их количество сокращается.

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