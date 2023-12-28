Тайна рейса MH370: бывший военный "нашел" место крушения самолета (фото)

Питер Уоринг, участвовавший в поисках Boeing 777, считает, что он и его команда, возможно, вели поиски не в том месте.

Бывший морской офицер, участвовавший в поисках пропавшего почти 10 лет назад рейса MH370, считает, что самолет мог упасть в районе, который никогда ранее не исследовали. Об этом пишет Daily Star.

41-летний Питер Уоринг, участвовавший в поисках Boeing 777, считает, что он и его команда, возможно, вели поиски не в том месте.

Пассажирский самолет Malaysia Airlines бесследно исчез во время полета из Куала-Лумпура в Пекин, Китай, 8 марта 2014 года. Все 227 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту, предположительно погибли.

За почти десятилетие, прошедшее с момента исчезновения самолета, было проведено множество поисков, но до сих пор никому не удалось установить его местонахождение. Питер Уоринг присоединился к поисковой группе через полгода после катастрофы, но в 2015 году получил новую должность. Теперь он считает, что обломки могут находиться в месте, которое никогда ранее не обыскивали.

Мужчина считает, что обломки могут находиться в месте, которое никогда ранее не обыскивали Фото: LinkedIn

"Я думаю, что мы (поисковая группа) могли ошибиться, предположив, что самолет не был под контролем в конце", — заявил бывший морской офицер.

Уоринг объяснил, что поисковая группа сосредоточилась на определенной области южной части Индийского океана, называемой седьмой дугой. По официальной версии, пилот Захари Ахмад Шах пилотировал самолет в море из-за "личных проблем", заблокировав своего второго пилота в кабине и отключив всю связь на борту. Однако бывший офицер полагает, что Шах мог контролировать полет незамеченным дольше, чем считалось ранее, и разбить самолет гораздо южнее.

"Если самолет все еще находился под контролем на седьмой дуге, то размер Индийского океана, которого они могли достичь, настолько невообразимо велик, что вы не смогли бы позволить себе обыскать его весь. Было потрачено много усилий впустую, когда искали не в тех местах", — добавил он.

Карта поисков Фото: Google Maps

Уоринг полагает, что обломки могут находиться в отдаленном районе, известном как зона разлома Гельвинк, и добавляет, что район, в котором он вел поиски, был обследован настолько точно, что команда не могла пропустить обломки, если они там находились.

Кстати, это уже не первый скандал на борту Ryanair. Не так давно капитан пассажирского самолета этой авиакомпании, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам.

Кроме того, популярная американская авиакомпания Southwest Airlines разрешила туристам с лишним весом получить дополнительное место без доплат. Согласно официальной политике, пассажиры на борту самолета, чьи габариты "выступают" за подлокотник, имеют полное право занять и соседнее сиденье.