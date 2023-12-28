Проклятие шедевра: загадочный портрет исчез перед приходом нового владельца (фото)

В феврале 2024 года портрет в полный рост планировали продать на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Его ориентировочная цена — 90 миллионов долларов.

Шедевр знаменитого испанского художника Диего Веласкеса бесследно исчез перед тем, как перейти в руки нового владельца. Портрет, стоимость которого оценивается в 90 миллионов долларов, без объяснения причин изъяли с аукциона. Об этом сообщает издание The Telegraph.

На картине, созданной в начале 1630-х годов, изображена Изабелла Бурбонская, вышедшая замуж за короля Филиппа IV в 1621 году. Искусствоведы объясняют уникальность этой работы тем, что полотна Веласкеса редко можно увидеть на художественном рынке, а тем более те, на которых изображены королевские особы.

На протяжении веков шедевр путешествовал по Европе, постоянно переходя из рук в руки — от аристократов до арт-дилеров. В одно время он пополнил личную коллекцию испанской королевской семьи. Но на период наполеоновской оккупации произведение искусства было вывезено из мадридского дворца. Кто именно это сделал, — до сих пор неизвестно.

О таинственном портрете снова заговорили почти через 30 лет. Его выставляли в Лувре как часть испанской художественной коллекции короля Луи-Филиппа. Однако во Франции он оставался недолго, и уже в 1848 году попал в Великобританию.

Впоследствии шедевр приобрел на аукционе британский банкир и коллекционер Генри Хат. Руководитель фонда испанского искусства в Музее Прадо уверяет, что это был "один из важнейших аукционов века".

Картина хранилась в частной коллекции семьи Генри Хата почти столетие, однако в 1950 году снова была продана его наследниками. В течение следующих 20 с лишним лет судьба произведения Веласкеса оставалась неизвестной. В 1978 году портрет оказался в руках его нынешних владельцев, — династии еврейских торговцев искусством Вильденштайнов.

Портрет королевы Изабеллы Бурбонской, Диего Веласкес Фото: WGA

В феврале 2024 года лот планировали продать на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Однако накануне Рождества его изъяли из списка без объяснения причин.

К слову, Диего Веласкес — испанский художник XVII века, представитель мадридской школы времен золотого века испанской живописи и придворный живописец короля Филиппа IV.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые из Великобритании разгадали тайну картины "Мадонна с розой", которую в начале XVI в. создал известный итальянский художник Рафаэль — гений эпохи Возрождения. Профессор Хассан Угайл из Брэдфордского университета в результате применения специального алгоритма ИИ с 98% точностью подтверждает, что большую часть картины действительно написал Рафаэль. Однако лицо Иосифа рисовала рука другого художника, возможно, его ученика Джулио Романо.

Кроме того, мы рассказывали о бабушке из французского городка Компьен, случайно узнавшей, что старая икона на ее кухне стоит почти 27 миллионов долларов. Как выяснилось, это утраченный шедевр под названием "Christ Mocked" (Высмеянный Христос) знаменитого итальянского живописца Чимабуэ, известного также как Ченни ди Пепо.