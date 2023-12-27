Ощущала "потрескивание": женщина обнаружила паучье гнездо в своем ухе (фото)

Люси Уайлд удалила из уха паука с помощью оливкового масла и подумала, что на этом все закончится. Однако когда боль не прекратилась, она решила заглянуть внутрь с помощью камеры.

29-летняя Люси Уайлд из города Сейл, графство Чешир (Великобритания), пришла в ужас, обнаружив паучье гнездо внутри уха после того, как в течение нескольких недель ощущала "потрескивание". Об этом пишет Daily Star.

Мама троих детей впервые заметила необычное ощущение в ухе в середине октября. Проснувшись, она почувствовала, что внутри что-то "потрескивает". Ранее женщина удалила из уха паука с помощью оливкового масла и подумала, что на этом все закончится. Однако когда боль не прекратилась, Люси решила еще раз взглянуть на ухо с помощью камеры.

Британка обнаружила то, что, по ее мнению, было паучьим гнездом.

Ранее женщина удалила из уха паука с помощью оливкового масла Фото: SWNS

"Я вытащила паучье гнездо из уха — это было похоже на что-то из сериала Очень странный дела (Stranger Things)", — сказала девушка.

Люси обратилась за медицинской помощью, и ее направили в отделение уха, носа и горла (ЛОР). Специалист тоже предположил, что это может быть паучье гнездо. После болезненной процедуры врачи отсосали все лишнее из ее уха, чтобы очистить его. Однако Люси считает, что внутри еще могут оставаться паучки.

Люси считает, что внутри еще могут оставаться паучки Фото: SWNS

"Меня на самом деле тошнило, пока он проводил процедуру, это было так больно, это была самая мучительная боль, которую я когда-либо испытывала. Я бы предпочла снова пройти через роды или кесарево сечение", — добавила британка.

Ранее Фокус сообщал, что хирург трижды ударил пациентку по лицу. Во время операции на глазах женщина начала двигать головой. Из-за этого хирург грубо обошелся с пациенткой в экстренной ситуации. По словам местных властей, она осталась с синяками и ссадинами.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.