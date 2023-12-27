Праздники всегда "опаздывают": остров, на котором живут 30 человек, удивляет туристов (фото)

Островитяне отмечают Рождество собирая всех жителей в одном доме. Они гордятся своими традициями, которые отличают их от остальных.

25 декабря уже прошло, но жители отдаленного шотландского острова так и не смогли отпраздновать Рождество вместе со всей Великобританией. Об этом пишет Metro.

Фула, самый западный из Шетландских островов с населением всего 30 человек, не придерживается общепринятого григорианского календаря, а использует древний юлианский календарь. Эта метрика, придуманная Юлием Цезарем, использовалась в Великобритании до тех пор, пока в 1853 году не был официально утвержден современный календарь. Но на острове Фула, который находится в 15 милях от побережья материковой части Шетландских островов, юлианский календарь сохранился, и Рождество будет праздноваться 7 января, что удивляет многих заезжих туристов.

Островитяне традиционно отмечают Рождество, собирая всех жителей в одном доме, и гордятся своими традициями.

Фула была одним из последних мест, где говорили на старом норвежском языке, прежде чем он вымер примерно в 1800 году, когда многие жители острова погибли от оспы. Остров площадью 1265 гектаров был заселен шотландцами, которые ввели английский язык в качестве основного. Несмотря на свои размеры, кусочек суши может похвастаться захватывающими видами на холмы, скалы и северное море.

Фула, самый западный из Шетландских островов с населением всего 30 человек Фото: MyBestPlace

На острове нет ни магазинов, ни удобств, и жители полагаются только на доставку товаров по морю. Благодаря своему северному расположению остров имеет одни из самых коротких дней в Великобритании. Когда-то на острове проживало 287 человек, но население сократилось, несмотря на то, что в 1982 году жители получили водопровод, а два года спустя — электричество.

Большинство жителей острова — крофтеры, шотландский термин, означающий владельца земли для содержания животных. Овцеводство — главная движущая сила местной экономики. На острове не много известных туристических достопримечательностей, но особый интерес представляет маяк, а также старое почтовое отделение, закрывшееся в 2010-х годах.

Жителе острова содержат животных Фото: MyBestPlace

Помимо необычной даты Рождества, в Фуле также по-другому встречают Новый год — Новый день, как они его называют, выпадает на 14 января.

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