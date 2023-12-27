Проплыл полмира: найденный на круизном лайнере кот чудом избежал эвтаназии (фото)

Пушистик уже благополучно вернулся в США. Его "усыновил" один из сотрудников компании.

Экипаж круизного лайнера Royal Caribbean International неожиданно нашел на борту домашнего кота. Согласно правилам, животное должны были усыпить. Но, к счастью, этого удалось избежать. Детали этой удивительной истории раскрыл главный исполнительный директор компании Майкл Бейли в своем Facebook.

"Познакомьтесь с Ови! Кота на борт лайнера Ovation of the Seas принес один из гостей, вероятно, в своей кофте! Мы предполагаем, что животное было под успокоительным или чем-то подобным, иначе бы Ови мяукал", — пишет Бейли.

Он добавил, что кота нашли в каюте пассажира. Пушистику должны были сделать эвтаназию, ведь власти не разрешили высадить его в Австралии или Новой Зеландии. К тому же наличие не идентифицированного животного на борту ставило под угрозу здоровье пассажиров, которые в течение трех недель плыли из Гавайев в Сидней. Но благодаря стараниям членов экипажа, Ови удалось спасти.

Отмечается, что перед посадкой все пассажиры круизного лайнера обязательно проходят инспекцию. Эта мера необходима, чтобы убедиться в отсутствии контрабанды — экзотических растений, фруктов, животных и других опасных предметов.

Лайнер Ovation of the Seas Фото: Facebook

Компания Royal Caribbean Cruises до сих пор не выяснила, как кот смог пройти мимо охраны круиза, прежде чем попасть на судно. Специалистам по биозащите поручили поместить Ови на карантин и убедиться, что у него нет никаких болезней.

По словам мистера Бейли, кот уже благополучно вернулся в США. Его "усыновил" один из сотрудников компании.

Кот Ови Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что из приюта SPCA в Пенсильвании впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.

Также мы рассказывали о рыжей кошке Нале, которая стала знаменитостью на железнодорожной станции Стивенидж в графстве Гартфордшир, что в Великобритании. В течение 365 дней в году пушистик встречает и провожает пассажиров.