Проплыл полмира: найденный на круизном лайнере кот чудом избежал эвтаназии (фото)
Пушистик уже благополучно вернулся в США. Его "усыновил" один из сотрудников компании.
Экипаж круизного лайнера Royal Caribbean International неожиданно нашел на борту домашнего кота. Согласно правилам, животное должны были усыпить. Но, к счастью, этого удалось избежать. Детали этой удивительной истории раскрыл главный исполнительный директор компании Майкл Бейли в своем Facebook.
"Познакомьтесь с Ови! Кота на борт лайнера Ovation of the Seas принес один из гостей, вероятно, в своей кофте! Мы предполагаем, что животное было под успокоительным или чем-то подобным, иначе бы Ови мяукал", — пишет Бейли.
Он добавил, что кота нашли в каюте пассажира. Пушистику должны были сделать эвтаназию, ведь власти не разрешили высадить его в Австралии или Новой Зеландии. К тому же наличие не идентифицированного животного на борту ставило под угрозу здоровье пассажиров, которые в течение трех недель плыли из Гавайев в Сидней. Но благодаря стараниям членов экипажа, Ови удалось спасти.
Отмечается, что перед посадкой все пассажиры круизного лайнера обязательно проходят инспекцию. Эта мера необходима, чтобы убедиться в отсутствии контрабанды — экзотических растений, фруктов, животных и других опасных предметов.
Компания Royal Caribbean Cruises до сих пор не выяснила, как кот смог пройти мимо охраны круиза, прежде чем попасть на судно. Специалистам по биозащите поручили поместить Ови на карантин и убедиться, что у него нет никаких болезней.
По словам мистера Бейли, кот уже благополучно вернулся в США. Его "усыновил" один из сотрудников компании.
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