Ошибки прошлого: 90-летняя женщина растрогала людей в сети своим рассказом (видео)

Старушка рассказала несколько жизненных историй, которые ее внучка выложила в соцсети. Женщина не хочет, чтобы другие люди совершали те же ошибки, что и она.

90-летняя бабушка рассказала о своих самых больших жизненных сожалениях и о том, что бы она сделала по-другому, если бы у нее снова было время. Ее ответами поделилась внучка, Рейчел Диллон, в серии роликов опубликованных в Instagram.

Девушка, которая работает персональным фитнес тренером и имеет более 1,7 млн подписчиков, ела торт и пила шампанское, когда начала задавать своей родственнице вопросы о личной жизни. Бабушка призналась, что хотела бы в своей жизни меньше бездельничать и больше чем-то заниматься. По ее словам, больше всего она жалеет о том, что вышла замуж в 17 лет, что было характерно для ее времени в 1950 году.

"Я никогда не работала после замужества и тому подобное. Я бы хотела, наверное, больше общаться с другими людьми. Да, я жалею, что вышла замуж слишком рано. Я встретила своего мужа, когда мне было 13, а ему 15. Мы поженились в 17 и 19 лет. Я познакомилась с ним в библиотеке. Он катал меня на велосипеде", — рассказала старушка.

Женщина считает, что у нее хорошие гены Фото: Соцсети

Многие считают, что здоровое питание и хорошая физическая форма — это секрет долгой жизни, но бабушка Рейчел говорит, что никакого секрета нет. Вместо этого она прямо сказала, что это просто хорошие гены. В заключение Рейчел попросила бабушку дать ей какой-нибудь жизненный совет, который она усвоила за свои 90 лет.

"О Боже, нет, не в наши дни. Не то, что происходит в мире. Я просто рада, что меня уже не будет. Я не хочу быть частью того, что происходит на моих глазах", — добавила бабушка.

Многие пользователи соцсети были поражены откровенностью и юмором старушки.

"Обожаю советы пожилых женщин. Такие мудрые и прожили столько жизни, что мы даже не можем себе представить. Такое счастье быть в ее возрасте и в добром здравии. Вы так счастливы, что у вас все еще есть ваша бабушка", — написал один из них.

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