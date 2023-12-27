Впервые за почти 50 лет: в приюте для животных чудом опустели все вольеры (фото)

Начиная со следующей недели зоозащитники начнут забирать животных из других питомников.

Из приюта SPCA в Пенсильвании, что в США, впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены, пишут сотрудники организации в Facebook.

Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.

"Сказать, что мы очень взволнованы — ничего не сказать! Сотрудники и волонтеры работали очень упорно, чтобы позаботиться о животных, находящихся под нашей опекой, и убедиться, чтобы они были пристроены в правильный дом! Это был насыщенный год! Мы благодарим всех за постоянную поддержку и с нетерпением ждем новых приключений", — пишут они в посте.

В этом году сотрудникам приюта удалось пристроить 598 бездомных животных и воссоединить 125 потерянных домашних любимцев с их хозяевами.

Зоозащитники "усыновили" всех животных из приюта Фото: Facebook

Начиная со следующей недели сотрудники SPCA начнут забирать животных из других питомников Пенсильвании, чтобы "облегчить их стресс".

В комментариях новые владельцы делятся фотографиями своих усыновленных пушистиков — накормленных, ухоженных и одетых в праздничную одежду.

"Счастливый Джек, которого теперь зовут Бриско"

Пес Джек Фото: Facebook

"Тулуз (усыновленный 16 лет назад) поздравляет нас с Рождеством Христовым"

Кот Тулуз Фото: Facebook

"Харпер был усыновлен 4 года назад. Мы так благодарны за все, что вы делаете. Счастливого Рождества!"

Пес Харпер Фото: Facebook

"Счастливого Рождества от Ганнера, усыновленный 23.04.2018"

Пес Ганнер Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о лабрадоре по кличке Дейзи, которая помогла 59-летней британке Клэр Гест из Милтон-Кинза обнаружить смертельную болезнь и вовремя начать лечение. В месте, куда собака водила носом, женщина нащупала уплотнение.

Кроме того, мы рассказывали о рыжей кошке Нале, которая стала знаменитостью на железнодорожной станции Стивенидж в графстве Гартфордшир, что в Великобритании. В течение 365 дней в году пушистик встречает и провожает пассажиров.