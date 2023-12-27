Впервые за почти 50 лет: в приюте для животных чудом опустели все вольеры (фото)
Начиная со следующей недели зоозащитники начнут забирать животных из других питомников.
Из приюта SPCA в Пенсильвании, что в США, впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных. Хотя еще две недели назад вольеры были переполнены, пишут сотрудники организации в Facebook.
Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.
"Сказать, что мы очень взволнованы — ничего не сказать! Сотрудники и волонтеры работали очень упорно, чтобы позаботиться о животных, находящихся под нашей опекой, и убедиться, чтобы они были пристроены в правильный дом! Это был насыщенный год! Мы благодарим всех за постоянную поддержку и с нетерпением ждем новых приключений", — пишут они в посте.
В этом году сотрудникам приюта удалось пристроить 598 бездомных животных и воссоединить 125 потерянных домашних любимцев с их хозяевами.
Начиная со следующей недели сотрудники SPCA начнут забирать животных из других питомников Пенсильвании, чтобы "облегчить их стресс".
В комментариях новые владельцы делятся фотографиями своих усыновленных пушистиков — накормленных, ухоженных и одетых в праздничную одежду.
- "Счастливый Джек, которого теперь зовут Бриско"
- "Тулуз (усыновленный 16 лет назад) поздравляет нас с Рождеством Христовым"
- "Харпер был усыновлен 4 года назад. Мы так благодарны за все, что вы делаете. Счастливого Рождества!"
- "Счастливого Рождества от Ганнера, усыновленный 23.04.2018"
Напомним, ранее Фокус писал о лабрадоре по кличке Дейзи, которая помогла 59-летней британке Клэр Гест из Милтон-Кинза обнаружить смертельную болезнь и вовремя начать лечение. В месте, куда собака водила носом, женщина нащупала уплотнение.
Кроме того, мы рассказывали о рыжей кошке Нале, которая стала знаменитостью на железнодорожной станции Стивенидж в графстве Гартфордшир, что в Великобритании. В течение 365 дней в году пушистик встречает и провожает пассажиров.