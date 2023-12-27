Модель выгуливала собак топлес возле пляжа, требуя равноправия с мужчинами (фото)

По словам 37-летней Кэролайн Вернер, в том, что должно быть естественным для обоих полов, отказывают одному из них. Журналисты уточнили, что мужчины в Бразилии могут находиться в общественных местах без футболки.

Бразильская модель Кэролайн Вернер раскритиковала законодательство своей страны после ареста за непристойное поведение в общественном месте. 37-летняя женщина шла по улице топлесс. Об этом пишет The New York Post.

В полицейском протоколе отмечается, что Вернер подвергла критике юридическую систему страны. В мае этого года в курортном городе Балнеариу-Камбориу на нее надели наручники после того, как в районе пляжа она шла с обнаженной грудью и выгуливала собак.

Теперь Вернер задается вопросом о том, предоставляет ли конституция Бразилии те же права и свободы женщинам, что и мужчинам, которые, по данным журналистов G1, могут находиться общественных местах без футболки.

Она говорит о "репрессивной интерпретации закона" и о том, что чувствует, что система ее принуждает.

"К сожалению, в моей стране, хотя Конституция и гарантирует гендерное равенство, но на практике этого нет", — заявила она.

"В том, что должно быть естественным для обоих полов, в конечном итоге отказывают одному из них репрессивным образом", — считает Вернер.

Она рассказала, что когда гуляла с собаками, ее останавливали несколько полицейских, которые погрузили ее в фургон и отвезли в полицейский участок. И там дали футболку.

Арест Кэролайн Вернер

Она утверждает, что ее задержали с нарушением правовой процедуры и не позволили позвонить ни родственникам, ни адвокату.

"Во многих странах это совершенно нормальная практика", — объяснила она, добавив, что женское тело не должно быть гиперсексуализированым объектом.

После ареста ей вручили повестку в суд по обвинению в непристойных действиях и освободили.

Статья 233 Уголовного кодекса Бразилии описывает "совершение непристойного действия в общественном месте, открыто или перед определенной группой лиц". Но по словам журналистов, что именно следует рассматривать как "непристойное действие", не сообщается.

Кэролайн Вернер

За подобное предусмотрено лишение свобода от трех месяцев до года.

Кэролайн Вернер

Прокуратура штата Санта-Катарина проводит расследование и предложила модели сделку, в случае, если она признает вину. Но Вернер сказала, что не присутствовала на слушании, а адвокат сказал, что ее не уведомили должным образом и потребовал назначить новую дату слушания.

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