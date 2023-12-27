Неудачная анестезия: хирург трижды ударил пациентку по лицу во время операции (видео)

Во время операции на глазах женщина начала двигать головой. Из-за этого хирург грубо обошелся с пациенткой в экстренной ситуации. По словам местных властей, она осталась с синяками и ссадинами.

Китайский врач трижды ударил свою 82-летнюю пациентку по лицу, когда проводил операцию на ее глазах. Об этом пишет Daily Mail.

Китайские власти проводят расследование в отношении одной из больниц в связи с инцидентом 2019 года, когда хирург якобы ударил пациентку, которого он в это время оперировал. Этот момент был снят на камеру. Видео стало вирусным в китайских социальных сетях на этой неделе, вызвав возмущение в соцсетях.

На видеозаписи видно, как хирург бьет пациентку по голове не менее трех раз во время операции на глазах. Компания Aier China, управляющая сетью специализированных больниц, сообщила, что инцидент произошел во время операции в клинике в Гуйгане, городе на юго-западе Китая. После происшествия руководство отстранило хирурга от работы и уволило генерального директора больницы.

Хирург трижды ударил пациентку Фото: Weibo

Пациенткой была 82-летняя женщина, и во время операции из-за местной анестезии у пациентки возникла непереносимость. Она многократно двигала головой и глазными яблоками, говорится в заявлении компании. Поскольку пациентка говорила только на местном диалекте и не реагировала на предупреждения врача на мандаринском языке, хирург грубо обошелся с пациенткой в экстренной ситуации. По словам местных властей, пациентка осталась с синяками и ссадинами.

После операции руководство больницы принесло извинения и выплатило 500 юаней (70 долларов, 2628 гривен) в качестве компенсации, сообщил сын пациентки в интервью местным СМИ. Он также сообщил, что его мать была частично слепа на левый глаз, хотя неясно, было ли это связано с избиением.

Хотя инцидент произошел в декабре 2019 года, общественность узнала о нем только на прошлой неделе, после того как доктор Ай Фен поделилась записями с камер видеонаблюдения, на которых была запечатлена операция. Женщина стала известной во время пандемии COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сбила машиной своего парня после его фото с другой девушкой. Элис Вуд обвиняют в убийстве Райана Уотсона, с которым она была в отношениях. Обвинение утверждает, что девушка сбила парня своим Ford Fiesta и проехала с ним 158 метров.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.