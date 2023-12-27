Помогите найти владельца: полицию рассмешили "водительские права" с курьезным фото

Удостоверение было найдено в одном из районов Эдинбурга в Шотландии.

Полицейских в шотландском Эдинбурге рассмешили потерянные "водительские права" Санта Клауса. О странной находке правоохранители написали на своей официальной странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Представители правоохранительных органов опубликовали обращение с призывом помочь Санте вернуть свою документацию, прежде чем он вернется домой на Северный полюс для заслуженного отдыха.

В шуточном удостоверении с фотографией длиннобородого мужчины в праздничной шляпе указано, что он имеет право развозить игрушки и подарки, но только тем мальчикам и девочкам, которые были вежливыми в течение года.

Его лицензия действительна до 2050 года, а дальше нужно будет обновить данные и подтверждать компетенцию. Кстати, в документе также указан точный адрес Санты — Santa's Grotto на Северном полюсе.

"Это удостоверение было найдено в вашем районе и передано в полицию Шотландии. Если кто-то видел владельца, пожалуйста, сообщите нам!" — пишут правоохранители.

Водительское удостоверение Санта Клауса Фото: Twitter

Их пост с фотографиями быстро стал вирусным, собрав более миллиона просмотров и тысячи реакций — лайков, репостов и комментариев.

"Санта с липовыми документами, ха-ха", "Это же надо, теперь он ездит без лицензии", "Кажется, кто-то занимается подделкой удостоверений", "Мог бы шляпу снять", — пишут пользователи сети.

Водительское удостоверение Санта Клауса Фото: Twitter

Напомним, ранее Фокус писал о том, что украинский "Санта Клаус" попался на нарушении ПДД. Полицейские остановили "праздничный" мотоцикл с мотоколяской из-за того, что его пассажир ехал без шлема. Однако, как выяснилось, водитель вообще не должен был управлять этим транспортом.

Кроме того, в Германии нетрезвый Санта Клаус влетел в дом, разнося подарки. Мужчину проверили на потребление "рождественского элексира", а после этого забрали у него права и машину. Он не сдался и пообещал донести подарки на следующий день.