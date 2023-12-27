Арендатор не смог сдержать слез, когда нашел сюрприз от домовладельца (фото)

Пользователей сети приятно удивил этот поступок, ведь преимущественно люди делятся в интернете неприятным опытом общения с владельцами жилья.

Арендатор заплакал от счастья, когда перед Рождеством получил сюрприз от своего домовладельца. Об этом невероятном случае он рассказал на странице The Kindness Pandemic в Facebook.

"Сегодня утром мы вернулись домой из церкви и нашли вот это у входной двери. Какой красивый и продуманный жест. Благослови его Господь", — написал анонимный автор поста.

Сообщается, что арендатор нашел на пороге у своей двери рождественскую открытку. Внутри было 50 американских долларов и трогательное поздравление от владельца жилья.

"Уважаемые арендаторы, благодарю вас за поддержку. Пусть ваше Рождество будет благословенным миром и радостью, а новый год — еще лучше. От хозяина", — написано там от руки.

Открытка с Рождеством от домовладельца Фото: Facebook

Пользователей сети приятно удивил этот поступок, ведь преимущественно люди делятся в интернете неприятным опытом общения с домовладельцами.

"Это удивительно. Нам нужно больше таких людей в мире", "Мой домовладелец снизил арендную плату на 50 долларов за неделю", "Мой хозяин не сделал бы этого и через миллион лет", "Тебе повезло. А мне снова повысили арендную плату", — пишут юзеры в комментариях.

Напомним, ранее Фокус писал о директоре текстильной компании Джейсоне Гривзе, который был шокирован, когда развернул обертку шоколадного Санты и увидел внутри странный "сюрприз". 28-летний мужчина рассказал, что купил рождественский батончик стоимостью 1 фунт стерлингов (около 46 грн) в местном супермаркете Tesco. Когда он снял упаковку, то заметил странный отросток в нижней половине фигурки.

Кроме того, мы рассказывали об американке из Техаса, которая обнаружила невероятный "сюрприз" внутри искусственной елки. Женщина не растерялась и сразу начала снимать увиденное на камеру, а затем выложила запись на своей странице в TikTok.