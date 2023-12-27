Даже пары носков не подарили: отец 180 детей пожаловался на одиночество (фото)

Мужчина называет себя "ангелом севера". Он помогает женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, наконец стать матерями.

51-летний донор спермы Джо, у которого больше 180 детей, остался одиноким на Рождество и не получил ни одного подарка. Мужчина говорит, что в течение года видит только 10 своих потомков и почти не общается со всеми остальными. О его истории написало издание The Sun.

С 2009 года Джо активно путешествует по Америке, Аргентине, Италии, Сингапуру, Филиппинам и Великобритании. Он сдает свою сперму и оплодотворяет женщин путем "частичного полового акта" — без поцелуев и объятий.

Британец называет себя "ангелом севера", ведь помогает женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, осуществить заветную мечту и наконец стать матерями.

"Они связываются со мной в Facebook, Instagram или по электронной почте и просят о помощи. Тогда я назначаю конкретную дату и мы обсуждаем, как именно они хотят это сделать. Для некоторых естественное оплодотворение является наиболее эффективным, но есть и те, кто находится в отношениях, поэтому я могу отправить сперму ночным курьером", — делится Джо.

Джо называет себя "ангелом севера" Фото: Facebook

По словам мужчины, из 180 своих детей он видел около 60, и старается не терять контакта с ними.

"Каникулы часто бывают насыщенными путешествиями. Несколько моих детей живут неподалеку, поэтому я планирую посетить их. Даже если малыши не помнят меня, то получат фото на память", — рассказывает мужчина и признается, что в этом году не получил ни одного подарка, но мечтает хотя бы об открытке или паре носков.

Джо со своим ребенком Фото: Facebook

К слову, практика Джо становится все популярнее, ведь в мире наблюдается дефицит доноров спермы. Да и растет официальная стоимость процедуры. Это заставляет женщин искать помощи через социальные сети.

Джо помогает женщинам стать счастливыми матерями Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 26-летней Шине Голланд-Долан из Огайо, что в США, которая раскрыла потрясающую семейную тайну. Девушка всю жизнь думала, что не имеет родных братьев и сестер, но правда оказалась иной.

Кроме того, мы рассказывали о лесбийской паре Эмили Патрик и Кэрри Осборн, которые обменялись эмбрионами и родят сыновей от одного донора спермы. Процедура оплодотворения стоила будущим матерям примерно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 млн. грн.). Донором спермы был выбран анонимный американец голландского и немецкого происхождения.