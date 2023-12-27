8 коронок и 20 пломб: пациентка подала в суд на стоматолога, оставившего ее без зубов

Женщине пришлось воспользоваться услугами нескольких других дантистов, чтобы исправить "произвол Моллдрема".

Американка Кэтлин Уилсон из Миннесоты, что в США, подала в суд на своего стоматолога и утверждает, что он изуродовал ее улыбку. Женщина теперь требует не менее 50 тысяч долларов компенсации, пишет издание New York Post.

По словам пациентки, дантист Кевин Моллдрем сделал слишком много процедур за одно посещение, длившейся пять с половиной часов в 2020 году, и сфальсифицировал анестезию.

Врач оставил ей восемь зубных "коронок", 20 пломб и четыре открытых корневых канала. Кроме того, он якобы подделал медицинские записи, чтобы избежать ответственности в будущем.

Кэтлин говорит, что ей пришлось воспользоваться услугами нескольких других стоматологов, чтобы исправить "произвол Моллдрема". В частности, женщина получила экспертное заключение о причиненном ущербе от стоматолога из Флориды.

Врач Аврум Голдштейн признал, что Моллгрэм был прав, когда заявил, что "практически каждый зуб" во рту Уилсон имеет кариес, однако его лечение было неудачным.

Кевина Моллдрема обвиняют в некомпетентности Фото: Molldrem/Facebook

"Кэтлин требуется медленное, продуманное, осторожное и взвешенное лечение. Залатать все дыры в ее зубах за один визит — невозможно с человеческой точки зрения", — написал Голдштейн в своем отчете.

Он также добавил, что Уилсон вкололи слишком много анестезии во время процедуры. Максимальная рекомендуемая доза для длительного приема составляет 490 мг, но пациентка якобы получила аж 960 мг.

В иске говорится, что Кэтлин Уилсон прошла курс лечения в стоматологической школе Университета Миннесоты. Однако, по словам Голдштейна, вся работа и потраченные на нее деньги будут напрасными, если пациентке со временем таки придется удалить зубы или заменить их имплантатами.

Напомним, ранее Фокус писал о мужчине из Турции, которому пришлось больше месяца терпеть невыносимую боль из-за уборщика, выдавшего себя за стоматолога и удалившего ему четыре передних зуба в одной из клиник Стамбула.

Кроме того, мы рассказывали об американском стоматологе Вэле Колпакове из штата Джорджия, который попал в Книгу рекордов Гиннеса за свою коллекцию из 2037 тюбиков зубной пасты с необычными вкусами, включая васаби и виски.