Лучше чем мужчины: жительница Канады рассказала об отношениях с деревом (фото)

Женщина, состоящая в отношениях с дубом, утверждает, что никто и никогда не делал ее более счастливой.

45-летняя Соня Семенова из Канады, называет себя "экосексуалом". Женщина всегда чувствовала себя одинокой, но говорит, что ее новые отношения с дубом, на который она наткнулась во время пандемии COVID-19, заполнили пустоту в ее сердце. Об этом пишет Daily Star.

Женщина, состоящая в отношениях с дубом, утверждает, что никто и никогда из мужчин не доходил до того, чтобы заставить ее чувствовать то же самое, что и дерево.

Рассказывая о своих отношениях с дубом, Соня с острова Ванкувер, Британская Колумбия, сказала, что присутствие, которое она ощущает рядом с величественным растением, — это то, что она всегда искала.

"Это ощущение того, что ты маленький и тебя поддерживает что-то очень большое и крепкое. Ощущение того, что я не могу упасть. Я жаждала подобного прилива необходимой энергии, который возникает, когда встречаешь нового партнера", — рассказала женщина.

Женщина прогуливалась по парку, когда начала чувствовать влечение Фото: SWNS

Зимой 2020 года Соня переехала на остров Ванкувер в Британской Колумбии, Канада, и во время локдауна ежедневно выходила на прогулки. Именно тогда женщина, которая занимается самопознанием, проходила мимо большого дуба рядом со своим домом, и летом 2021 года у нее начались "особенные" фантазии.

"Я гуляла по тропинке возле дерева 5 дней в неделю в течение всей зимы. Я заметила связь с деревом. Я ложилась на него. В том, что что-то такое большое и старое прижимает меня к себе, было какое-то влечение", — пояснила жительница Канады.

Женщина называет себя "экосексуалом" Фото: SWNS

Соня отмечает, что не вступает с деревом в физические отношения, и говорит, что ощущения, которые она получает от природы, не обязательно совпадают с человеческим влечением. Женщина считает, что каждый человек является экосексуалом, и утверждает, что если люди признают это в себе, то сможем решить климатические проблемы.

"Это уже присутствует во многих людях. Мы не просто так хотим устраивать пикники в парках и гулять на природе. Мы не замечаем, что причина, по которой мы хотим этого, заключается в том, чтобы воспользоваться жизненной силой, которая исходит от этих величественных растений", — добавила она.

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