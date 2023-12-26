"Кошмар перед Рождеством": смертельно опасная змея напугала африканскую семью (фото)

Огромная черная змея передвигалась среди украшений на праздничном дереве, а потом спряталась за музыкальной колонкой.

Смертоносная 6-футовая (чуть более 1,8 метра) черная мамба выскользнула из-под рождественской елки одной семьи из Южной Африки. Они описали происшествие как "кошмар перед Рождеством". Об этом пишет Daily Star.

Семья из Квинсбурга, Южная Африка, не могла поверить своим глазам, наблюдая за тем, как огромная змея перемещается внутри елки, а затем скрывается за колонкой. Издание отмечает, что укус черной мамбы приводит к 100-процентному летальному исходу, если пострадавшего сразу не доставили в больницу. Поэтому семья поспешила вызвать ловца змей Ника Эванса, чтобы как можно скорее избавиться от незваного гостя.

Ник опубликовал фотографию черной мамбы в Facebook.

"Санта оставил мне ранний рождественский подарок, но не у меня дома, а под чужой елкой. Я поднял его с того места, где он прятался, с помощью щипцов, перекинул через провода и другие предметы, которые могли упасть, положил на пол в гостиной и усмирил. Семья была шокирована. Это одно из самых забавных мест, где я находил мамбу", — написал ловец змей.

Фото увидело большое количество пользователей соцсети, которые поспешили поделиться своими впечатлениями.

"Рождество для меня и моей семьи будет отменено. Я немедленно перееду", "Теперь я не буду ставить елку", "Надеюсь, Санта не услышит об этом. Он больше никогда не спустится в дымоход", — писали люди.

Издание также отмечает, что черная мамба — вторая по длине ядовитая змея в мире после королевской кобры, она может вырастать почти до 10 футов (3 метра) в длину, а ее укус может выделять нейротоксин, способный убить человека за 20 минут, если не оказать помощь. Несмотря на то, что это одна из самых смертоносных змей на планете, она нападает на человека только при угрозе или если ее загнать в угол.

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