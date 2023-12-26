Зимний шторм: огромная волна-убийца накрыла круизный лайнер в Северном море (видео)

На борту корабля находилось почти 400 пассажиров. От стихии также пострадали жители многих стран Европы.

Круизный лайнер столкнулся с мощной волной в Северном море, что привело к отключению электроэнергии и выходу из строя навигационной системы судна в четверг 21 декабря. Об этом пишет Reuters.

Норвежское круизное судно MS Maud временно лишилось электричества в четверг, столкнувшись с волной-убийцей. Его оператор, компания Hurtigruten Expedition, в своем заявлении сообщила, что 266 гостей и 131 член экипажа не пострадали и что корабль, первоначально направлявшееся в английский порт Тилбери, будет перенаправлено в Бремерхафен, Германия, для высадки пассажиров.

Датская поисково-спасательная служба сообщила, что судно может маневрировать с помощью аварийных систем, и рядом с ним находятся два гражданских корабля поддержки.

Позже стало известно, что после отключения электричества судно было отбуксировано в Бремерхафен в Германии. Представитель Датского объединенного спасательно-координационного центра сообщил СМИ, что корабль гражданской спасательной компании Esvagt смогло подсоединить буксирный трос к MS Maud.

На борту корабля находилось почти 400 пассажиров Фото: Daily Mail

21 декабря из-за сильного ветра в некоторых районах Европы были приостановлены авиарейсы и движение поездов и остановлены паромы.

Люди погибли из-за падающих деревьев

Шторм также повалил деревья и вызвал предупреждения о наводнениях на побережье Северного моря. Женщина в Бельгии была смертельно травмирована упавшей рождественской елкой, а другое дерево убило человека в Нидерландах.

65-футовая (19 метров) рождественская ель рухнула на трех человек на оживленном рынке в Уденаарде на западе Бельгии в конце четверга, убив 63-летнюю женщину и ранив еще двух человек. Рождественская ярмарка была немедленно отменена.

Женщина, на которую упало дерево в четверг в городе Вилп на востоке Нидерландов, позже скончалась от полученных травм, сообщил ее работодатель.

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