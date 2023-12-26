Обманул счетчик: мужчина рассказал, как тайно включать отопление

Блогер Алин Ойсте поделился простым лайфхаком, чтобы не мерзнуть всю зиму.

33-летний Алин Ойсте из Румынии поделился лайфхаком, как тайно включать отопление без ведома домовладельца. Мужчина пожаловался на своей странице в TikTok, что его арендодатель запрограммировал систему таким образом, чтобы она срабатывала только тогда, когда температура воздуха в доме опускается ниже 16 градусов. Поэтому ему пришлось пойти на этот отчаянный шаг, чтобы не замерзнуть зимой.

Изобретательный Алин решил снять датчик регулирования температуры со стены и положить его в холодильник. Таким образом ему удалось опустить показатель до восьми градусов и обмануть систему отопления. Когда мужчина наконец согревался, то вынимал устройство и вешал его на место.

"Первую половину зимы был старый счетчик, поэтому он работал нормально, а во второй половине нам всем было очень холодно. Не могли даже нормально принять душ, потому что выходишь из ванной и просто замерзаешь", — рассказывает мужчина в видео в TikTok, которое на момент публикации собрало более 4,9 миллиона просмотров.

По словам Ойсте, из-за специальных настроек в датчике температура воздуха в доме не поднималась выше 16 градусов, какой бы режим он не устанавливал на пульте.

Регулятор температуры в холодильнике Фото: TikTok

"Домовладелец сделал это, чтобы сэкономить на коммуналке. Поэтому я придумал этот лайфхак. Включал отопление с 22:00 и на всю ночь вплоть до утра. И так продолжалось пару месяцев, пока не началось лето", — признается он.

В сентябре этого года Алин переехал в Шотландию. Его новый домовладелец разрешил самостоятельно контролировать отопление.

Пользователи сети в комментариях похвалили румына за нестандартное мышление и креативность в сложных жизненных обстоятельствах.

"16 градусов? Абсолютное страдание", "Отличная работа!", "О, ты выиграл", "Идеальный обман", — пишут юзеры под вирусным видео.

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление. Чтобы не платить за дорогой газ, девушка использует пищевую пленку. Надин твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.