Местная знаменитость: кошка встречает пассажиров на вокзале 365 дней в году (фото)

За жизнью и работой Налы следят аж 30 тысяч подписчиков в Instagram.

Рыжая кошка Нала стала знаменитостью на железнодорожной станции Стивенидж в графстве Гартфордшир, что в Великобритании. В течение 365 дней в году пушистик встречает и провожает пассажиров. Об истории животного написало издание Metro.

Хозяйка Налы — Наташа — даже создала для кошки отдельные страницы в социальных сетях. Например, в Facebook есть группа "The Adventures of Nala", где пассажиры делятся своими снимками вместе с местной селебрити.

Женщина рассказывает, что прохожие часто улыбаются и кивают Нале. Некоторые подходят и гладят ее по головке.

По словам сотрудников станции, кошка очень любит наведываться в магазинчик Green Goddess Flowers, которым руководит местная жительница Лианна.

"Раньше Нала приходила и садилась в наше кресло. Теперь это стало ее служебным помещением для отдыха", — рассказывает женщина, начавшая собственный бизнес после COVID-19.

Кошка Нала Фото: facebook//nalastationcat

И хоть кошка очень приветлива с пассажирами, она не терпит присутствия собак.

"Пытается противостоять псам, защищая свою территорию. Знаете, как коты выгибают спину? Бесспорно дает понять, что это ее станция", — добавляет Лианна.

Кстати, даже мэр Стивениджа в курсе о следе Налы в истории местной железнодорожной станции.

Нала на станции Стивенидж Фото: facebook//nalastationcat

Сейчас за жизнью и работой знаменитой кошки следят аж 30 тысяч подписчиков в Instagram. Все пассажиры надеются, что она будет оставаться на своем посту долгие годы и каждый раз будет встречать их из путешествий.

Нала на станции Стивенидж Фото: facebook//nalastationcat

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