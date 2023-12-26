"Зачем ты это сделал": мужчина перепутал название подарка для любимой (фото)

Ангус Дункан разместил скриншот переписки со своей расстроенной партнершей.

Ангус Дункан из шотландского города Данбар, что в Великобритании, случайно перепутал название рождественского подарка для своей возлюбленной. Вместо популярной фритюрницы Dyson мужчина приобрел сушилку для рук в ванной комнате от того же бренда. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

"Видимо, я подарил своей невесте не ту модель Dyson Air?" — написал в описании к снимкам Ангус, назвавший себя фотографом, железнодорожником и кошачьим отцом.

В графе "О себе" шотландец указал, что является знатоком автомобильных паромов и спальных поездов, а также попросил обращаться к нему, используя местоимения "он/его".

Ниже Дункан разместил скриншот переписки со своей расстроенной партнершей. В одном из личных сообщений в мессенджере женщина написала большими буквами и с восемью восклицательными знаками: "Зачем ты подарил мне сушилку для рук?".

Шуточный пост мужчины быстро привлек внимание пользователей сети. Юзеры оставили сотни восторженных реакций, лайков, комментариев и репостов.

"Не волнуйся, это пройдет", "С кем не бывает", "Кажется, ты будешь одиноким в это Рождество", "Некоторые люди такие неблагодарные", — пишут они под фото.

Реакция девушки на неожиданный подарок Фото: X (Twitter)

Журналисты издания Metro связался с Ангусом для комментария. Мужчина в ответ отшутился, заявив, что эта ситуация была еще хуже, чем в тот раз, когда он случайно отправил свое письмо не Санте, а Сатане.

Напомним, ранее Фокус писал, как Бретта Хеффни из США задержали в аэропорту из-за таинственного рождественского подарка от бабушки. Женщина просила своего внука не открывать презент, упакованный в большой коричневый портфель, пока он не прилетит домой, в Калифорнию.

Кроме того, мы рассказывали о блогере Максе, который обклеил каждый миллиметр дома родителей праздничной оберткой. Мужчина остался один дома аж на 5 дней, поэтому сразу же приступил к работе.