Две матери одновременно забеременели от анонимного мужчины и обменялись детьми (фото)

По словам 38-летней Эмили и 35-летней Кэрри, их сыновья родятся с разницей в несколько недель.

Лесбийская пара Эмили Патрик и Кэрри Осборн обменялись эмбрионами и родят сыновей от одного донора спермы. Своей уникальной историей женщины поделились с журналистами британского таблоида Daily Mail.

Процедура оплодотворения стоила будущим матерям примерно 25 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 млн грн). Донором спермы был выбран анонимный американец голландского и немецкого происхождения.

Перед тем, как воспользоваться услугами этого мужчины, Эмили и Кэрри подробно ознакомились с его биографией и родовым деревом, а также видели детские фото, слушали запись голоса и проверяли почерк.

"Мы также знаем, чем он зарабатывает на жизнь и чем увлекается, что ему нравится, а что — нет. Мы даже узнали, что у него длинные пальцы и высокие скулы", — признается 35-летняя школьная учительница Керри.

Эмили и Керри обменялись эмбрионами Фото: instagram//twomumstwobuns

Поскольку анонимный донор спермы сделал щедрое пожертвование для клиники, то, согласно британскому законодательству, биологические дети смогут узнать информацию о нем, когда им исполнится 18 лет.

"Мы хотели иметь семью, и чтобы каждая из нас чувствовала глубокую физическую и эмоциональную связь с младенцами. Надеюсь, что вскоре подобная практика будет считаться нормой", — объясняет свое решение 38-летняя Эмили, которая работает креативным продюсером.

По словам пары, их сыновья родятся с разницей в несколько недель.

Эмили и Кэрри родят сыновей Фото: instagram//twomumstwobuns Эмили и Кэрри родят сыновей Фото: instagram//twomumstwobuns

Напомним, ранее Фокус писал о бывшем враче американского репродуктивного центра UW Medicine Кристофере Герндоне, который отказался от лицензии после того, как одна из его пациенток выдвинула обвинения, что он без согласия оплодотворил ее собственной спермой. Женщина сделала ДНК-тест и была шокирована, когда узнала, что у ее детей разные отцы.

Кроме того, мы писали о 55-летнем Джоне Монтгомери из Ист-Ливерпуля (Огайо, США), который из-за тяжелого заболевания пережил пересадку почки и печени от двух своих сыновей — Кристофера и Джонатана. Ребята уверяют, что отец не просил их этого делать, но они просто не могли поступить иначе. Хирурги провели крайне сложную двойную трансплантацию и спасли Джона.