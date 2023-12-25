"Самая одинокая горилла в мире" проведет 40-е Рождество в тесной клетке (фото)

Владелец зоопарка утверждает, что относится к примату как с собственной дочери, однако защитники животных утверждают, что горилла страдает от депрессии.

Буа Ной, горилла, которая уже почти 40 лет живет в одиночестве в крошечном бетонном вольере в таиландском зоопарке Пата, проведет свое 40-е Рождество в неволе. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Несмотря на усилия знаменитостей и правозащитников, которые призывают к ее освобождению, хозяин зоопарка отказывается продавать ее за менее чем 700 000 фунтов стерлингов (33,4 миллиона гривен).

Владелец зоопарка, Канит Сермсиримонгкол, утверждает, что Буа Ной хорошо себя чувствует и что он заботится о ней "как о собственной дочери". Однако защитники животных утверждают, что горилла страдает от депрессии и других психологических проблем из-за своего длительного содержания в одиночестве.

Фото: Daily Star

"Буа Ной живет в условиях, которые можно охарактеризовать как жестокое обращение", — заявил Джейсон Бейкер, старший вице-президент PETA в Азии. "Она заключена в крошечную клетку, где не может свободно двигаться или общаться с другими гориллами".

Буа Ной была привезена в Таиланд из Африки в 1983 году, когда ей было всего два года. Она была куплена зоопарком Пата, который расположен в универмаге Pata Pinklao на шестом и седьмом этажах.

Зоопарк Пата давно известен своими плохими условиями содержания животных. В 2020 году в зоопарке произошел пожар, в результате которого погибли несколько животных.

Шер, Джиллиан Андерсон и другие знаменитости выступили в поддержку закрытия зоопарка Пата и освобождения Буа Ной.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Беркли, США, провели новое исследование, посвященное человекообразным обезьянам. В частности, исследование касалось бонобо (карликовые шимпанзе) и шимпанзе. Оказалось, что эти обезьяны обладают долговременной памятью.