Добавил рождественского настроения: нетрезвый Санта-Клаус влетел в дом, разнося подарки

Санту проверили на потребление "рождественского элексира", а после этого забрали у него права и машину. Он не сдался и пообещал донести подарки на следующий день.

В Германии Санта-Клаус на авто совершил ДТП. Он влетел в стену дома и повредил припаркованный рядом автомобиль. Об инциденте сообщает DW.

ДТП произошло в Тюрингии в городе Мюльхаузен. Авто на скорости в центре города слетело с дороги и врезалось в стену дома, задев один из автомобилей. В авто находился мужчина в костюме Санта-Клауса. Очевидцы происшествия вызвали правоохранителей.

"Во время дальнейших проверок дорожного движения выяснилось, что "Санта-Клаус" абсолютно не в состоянии управлять средством передвижения, после чего дальнейшая поездка "Санты" была прекращена и взята у него кровь на содержание алкоголя", — сообщили в полиции.

Героя праздника проверили на трезвость — проверка показала, что Санта добавил себе рождественского настроения алкогольным напитком. Из-за этого полиция забрала у него права и автомобиль.

"Фасад дома был серьезно поврежден, однако рождественские подарки, которые принадлежали "Санта-Клаусу", остались неповрежденными. Тем не менее, "Санта-Клаус" объявил, что подарки будут доставлены на следующий день", — написала полиция

Напомним, что трогательное письмо, написанное 10-летней девочкой Санта-Клаусу, стало вирусным. В нем девочка написала, что не получит подарок в этом году, потому что Санта якобы заболел.

Ранее сообщалось, что в Украине остановили "Санта-Клауса" за нарушение ПДД. Он мчался на "праздничном" мотоцикле без шлема.