Мужчина сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, чтобы не праздновать Рождество в одиночестве

Он появился у ворот тюрьмы Сан-Доменико в Кассино и попросил, чтобы его арестовали. Озадаченные таким поступком работники исправительного учреждения вызвали полицию, и те задержали арестованного.

В Италии 24-летний мужчина попал под домашний арест за мелкие кражи. Находясь дома, он задумался, что будет встречать Рождество в одиночестве, поэтому решил исправить эту ситуацию. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Так, мужчина решил побыть на праздники среди людей и намеренно сбежал из-под домашнего ареста, чтобы его забрали в тюрьму, где он бы смог отпраздновать праздник Христова рождения в компании себе подобных. Он появился у ворот тюрьмы Сан-Доменико в Кассино и попросил, чтобы его арестовали.

Озадаченные таким поступком работники исправительного учреждения вызвали полицию, и те задержали парня.

Впрочем, праздника в шумной компании для него не получилось — правоохранители отвезли его снова домой под домашний арест.

Однако, они пообещали арестованному, что в ближайшие дни сообщат в суд, чтобы там его выслушали и позволили объяснить причины своего поступка. Сам задержанный попросил, чтобы в следующий раз его поместили в камеру с соблюдением законной процедуры.

За побег из-под домашнего ареста мужчина предстанет перед судом.

Напомним, что суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату Андрею Николаенко, который 3 ноября вблизи Житомира совершил ДТП, в результате которого погибла 18-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что мужа певицы Ники Минаж поместили под домашний арест. Программа домашнего содержания Петти будет учитывать электронный мониторинг, GPS и контроль алкоголя.