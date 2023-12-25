Рождественский ужин уложил в постель 700 сотрудников Airbus: что произошло

У пострадавших наблюдали такие симптомы, как рвота или диарея. Для установления причины массового пищевого отравления начато расследование.

Во Франции более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после рождественского ужина, который устроила компания. После трапезы у работников возникла рвота и диарея. Об этом сообщает The Sun.

Более 700 сотрудников заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками. Что было подано в праздничном меню, остается непонятным. Допускают, что причиной отравления мог быть сыр, который ели большинство работников.

Как объявил ответственный орган здравоохранения ARS, у пострадавших наблюдали такие симптомы, как рвота или диарея. Для установления источника массового пищевого отравления начато расследование.

Airbus является крупнейшим производителем самолетов в мире, а Airbus Atlantic является дочерней компанией компании. Группа Airbus нанимает 134 000 сотрудников и предлагает продукты и услуги в области самолетов, вертолетов, обороны, космоса и безопасности.

Напомним, что в Крыму две диверсантки "модельной внешности" отравили 28 военных ВС РФ. Они втерлись в доверие к российским солдатам и накормили их "некачественными" продуктами.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе в Запорожской области отравили офицеров ФСБ. Трое из них умерли, еще один попал в реанимацию.