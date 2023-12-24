Пьяный вор пытался украсть мед из ульев и убил 60 тысяч пчел (фото)

Нарушитель снял соты с ульев и спрятал их в разных местах в радиусе 30 метров в лесу, создав своеобразный медовый склад.

Нетрезвый вор меда убил 60 тысяч пчел, когда пытался украсть мед из ульев. Об этом сообщило издание Bild.

Камера дикой природы пчеловода Андреаса зафиксировала действия вора. Как выяснилось, дерзкий вор отправился на своем электросамокате к дому, где располагались ульи.

Пчеловод рассказал, что увидел мужчину в капюшоне, который спокойно открывал семь ульев и стоял над ними. Пчеловод-любитель отреагировал мгновенно: "поскольку я путешествовал по делам, я отправил родителей и брата на пасеку и предупредил полицию".

Андреас уже несколько дней был на страже. Он призвал свою семью быть осмотрительными, поскольку неделю назад у нас был похожий случай. Уже произошло вмешательство в пасеку на другом участке. Как следствие, две пчелиные семьи замерзли до смерти.

На этот раз нарушителя поймали. Он был в нетрезвом состоянии и под действием наркотических веществ. По словам полицейских, он "с раскаянием признался в этом и по крайней мере еще в одном преступлении". Мужчина ехал на электросамокате, против него также было возбуждено производство за вождение в нетрезвом состоянии.

"Горький результат последнего медосбора: две пчелиные семьи были полностью уничтожены. "Выживут ли остальные пять пчелосемей, мы узнаем только в ближайшие несколько дней", — отметил Андреас.

Фото: скрин видео

Нарушитель также снял соты и спрятал их в разных местах в радиусе 30 метров в лесу, как своеобразный медовый склад. Это от 20 до 30 килограммов чистого меда. Летом в пчелиной семье живет от 40 000 до 60 000 пчел, зимой — около 15 000.

Сейчас оценивается уровень нанесенного ущерба. Пчеловод отметил, что очень разочарован действиями вора.

"Я разочарован и расстроен тем, что мои пчелиные семьи погибли. Я сам их вырастил. Вы должны это знать: Каждая колония имеет разные черты характера. Сначала это звучит странно, но это правда. Пчелы — это как домашние животные", — пояснил Андреас.

Напомним, в августе фермера в Бразилии несколько часов спасали от пчел, пока не помог пчеловод. Точный вид пчел, которые напали на фермера, не установлен. Известно, что многие разновидности становятся агрессивными, когда их беспокоят.