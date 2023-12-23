Cпят во время еды: ученые раскрыли уникальный секрет "эффективности" северных оленей

Длительное пережевывание жвачки приводит животных в состояние медленного сна. Электрическая активность мозга оленей падает, они почти не реагируют на происходящие события, но при этом сохраняют высокую производительность.

Северные олени меньше спят и ведут активную жизнь в Арктике благодаря длительному пережевыванию жвачки. Животные впадают в так называемый медленный сон, говорится в научной статье журнала Current Biology.

Жвачка генерирует электромагнитные волны для фазы медленного сна, когда большинство других животных впадают в спячку. Биологи из Норвегии и Швейцарии провели серию экспериментов и установили что эта способность играет важную роль в жизни оленей. Одновременное переваривание пищи и сон экономит им время, комментирует научный сотрудник Цюрихского университета Мелания Фуррер.

Специалисты из Норвегии наблюдали за циклами сна и бодрствования северных оленей, их реакции на полярные ночи и дни, а также на резкие перемены в продолжительности света и темноты. Исследователи подключали электроэнцефалографы к головам четырех северных оленей из питомника Арктического университета в городе Тромсе и отслеживали активность мозга животных зимой, летом и осенью.

Тестирование показало, что олени тратили примерно одинаковое время на сон в разные сезоны года, но более активными они были в теплое время года. Во время медленного сна олени реже реагируют на события, электрическая активность их мозга падает. Именно таким образом северные олени "экономят" время и отдыхают даже тогда, когда они не могут спать.

Жующие олени спокойно сидели или стояли, почти не реагируя на происходящее с другими оленями. Благодаря медленному сну животные в полярное лето способны быстрее набирать вес и готовиться к зиме, сохраняя при этом энергию.

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