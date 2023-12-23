Съел ядовитый гриб и пропал: британский путешественник допустил ошибку при поиске еды (фото)

Стивен Харпер хотел доехать из шотландского города Данди в Индию, но во Франции его постигла неудача: у него украли велосипед, паспорт и банковскую карту. Мужчине пришлось добывать еду самому, но приключение обернулось трагедией.

Британский велосипедист Стивен Харпер пропал без вести, путешествуя по Европе. Мужчина мог допустить фатальную ошибку во время поиска еды и съесть ядовитые грибы, пишет британский таблоид Daily Mirror.

У Харпера была цель доехать из шотландского города Данди в Индию, но во Франции у него украли велосипед, паспорт и банковскую карту. Он перестал выходить на связь с друзьями и семьей с 23 ноября.

В последнем сообщении путешественник отмечал, что он проглотил ядовитый гриб во время поиска пищи. С тех пор о нем не было никаких новостей, говорится в публикации.

Перед исчезновением 38-летний Стивен демонстрировал живописные фотографии

Кроме этого, перед своим исчезновением 38-летний Стивен показывал в социальных сетях серии живописных фотографий. Он также загрузил видео, на которых сидит у костра и наслаждается собранными фруктами. В одном из видеороликов он держит яблоко и говорит: "Это самое вкусное яблоко, которое я ел в жизни".

Невестка Стивена подняла тревогу, когда увидела данное послание. Его последний пост содержал геолокацию — вершину холма с видом на коммуну Рокбрюн-Кап-Мартен между Монако и городом Ментон на Французской Ривьере.

Стивена Харпера ищет полиция трех стран — Франции, Италии и Монако.

Напомним, в США специалисты по сохранению книг ищут тысячи книг XIX века с "изумрудной зеленью". Это редкий и ценный пигмент, созданный с помощью мышьяка.

Фокус ранее писал, что в Малайзии 84-летний Нг Чуан Синг и его 83-летняя супруга Лим Сиу Гуан умерли из-за ядовитой иглобрюхой рыбы, которую неправильно приготовили.