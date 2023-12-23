Расходы "съедают" доходы: студентка из США стала знаменитой после жалоб на работу (видео)

Выпускницу Университета Южной Каролины Бриэль Асеро не устроил график с 9:00 до 17:00, четырехчасовые поездки на работу и низкая зарплата, которая не позволяет делать сбережения. После искренних жалоб девушка превратилась в настоящую звезду соцсетей, но лишилась работы.

Выпускница Университета Южной Каролины, 21-летняя Бриэль Асеро из Нью-Джерси пожаловалась на трудности при адаптации к рабочему графику с 9:00 до 17:00 и стала знаменитой. Недавно девушку уволили с первой работы, на получение которой она потратила пять месяцев и переехала в Нью-Йорк, пишет британский таблоид Daily Mail.

Бриэль Асеро сказала, что из-за маленькой зарплаты у нее совершенно нет сбережений. Расходы на жизнь и дорогу на работу "съедают" все доходы, говорит она.

Девушку уволили после того, как в октябре этого года она опубликовала в TikTok видео о невозможности найти время для жизни из-за четырехчасовых поездок на работу и длительного рабочего дня. По словам выпускницы, совмещать работу и личную жизнь было бы проще в условиях работы дома.

Бриэль получила работу в IT-стартапе после того, как ежедневно отправляла сотни резюме. Девушка отметила, что начальник называл ее "одним из самых умных сотрудников", которые работали в компании.

Процесс приема на новую работу начнется не раньше 2 января и затянется как минимум на три недели.

"Я не могу ждать так долго. Мне срочно нужна работа. Из-за моей прошлой работы у меня вообще нет сбережений, но боюсь, что повторное прохождение всего процесса найма меня убьет", — сказала 21-летняя девушка.

Видео с обращением собрало и тысячи лайков и комментариев, на ее профиль подписалось более 200 000 человек. Сторонники девушки делились собственным опытом увольнения и выражали ей сочувствие.

Напомним, работницу Молли из британского города Корнуолл уволили с работы после неудачного похода на рождественский корпоратив. Начальник утверждает, что поведение Молли было грубым и неправомерным.

Фокус ранее писал, что украинцы, выехавшие в Европу после начала большой войны, активно устраиваются на автозаводы. В Польше 75% заводов нанимают украинцев, а в Германии — 41%.